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В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен

В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен - 17.08.2024, ПРАЙМ

В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен

В Курской области сдалось в плен подразделение Вооруженных сил Украины, передал РИА Новости представитель силовых структур РФ. | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T06:39+0300

2024-08-17T06:39+0300

2024-08-17T06:50+0300

спецоперация на украине

курская область

всу

пленные

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. В Курской области сдалось в плен подразделение Вооруженных сил Украины, передал РИА Новости представитель силовых структур РФ. Согласно его сообщению, подразделение в составе 24 военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на курском направлении".При этом силовик отметил, что украинцы использовали для связи с ВС России специально созданный Telegram-канал: "Перед сдачей в плен украинские военные вышли с нами на связь через канал FREE_SOLDIER2022".

https://1prime.ru/20240814/plennye-850868423.html

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курская область, всу, пленные