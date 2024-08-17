https://1prime.ru/20240817/svo-850947645.html
В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен
В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен - 17.08.2024, ПРАЙМ
В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен
В Курской области сдалось в плен подразделение Вооруженных сил Украины, передал РИА Новости представитель силовых структур РФ. | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T06:39+0300
2024-08-17T06:39+0300
2024-08-17T06:50+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
пленные
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/68/842586861_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03d264bb05bb6a2f025f0cbaf7f77317.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. В Курской области сдалось в плен подразделение Вооруженных сил Украины, передал РИА Новости представитель силовых структур РФ. Согласно его сообщению, подразделение в составе 24 военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на курском направлении".При этом силовик отметил, что украинцы использовали для связи с ВС России специально созданный Telegram-канал: "Перед сдачей в плен украинские военные вышли с нами на связь через канал FREE_SOLDIER2022".
https://1prime.ru/20240814/plennye-850868423.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/68/842586861_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9a4d5ce58b1496661ebe96f886a995c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, всу, пленные
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, пленные
В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен
Силовик РФ: в Курской области подразделение ВСУ организованно сдалось в плен
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. В Курской области сдалось в плен подразделение Вооруженных сил Украины, передал РИА Новости представитель силовых структур РФ.
Согласно его сообщению, подразделение в составе 24 военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на курском направлении".
Пленные ВСУ изъявили желание воевать против киевского режима
При этом силовик отметил, что украинцы использовали для связи с ВС России специально созданный Telegram-канал: "Перед сдачей в плен украинские военные вышли с нами на связь через канал FREE_SOLDIER2022".