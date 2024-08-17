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В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен - 17.08.2024, ПРАЙМ
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В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен
В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен - 17.08.2024, ПРАЙМ
В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен
В Курской области сдалось в плен подразделение Вооруженных сил Украины, передал РИА Новости представитель силовых структур РФ. | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T06:39+0300
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спецоперация на украине
курская область
всу
пленные
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. В Курской области сдалось в плен подразделение Вооруженных сил Украины, передал РИА Новости представитель силовых структур РФ. Согласно его сообщению, подразделение в составе 24 военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на курском направлении".При этом силовик отметил, что украинцы использовали для связи с ВС России специально созданный Telegram-канал: "Перед сдачей в плен украинские военные вышли с нами на связь через канал FREE_SOLDIER2022".
https://1prime.ru/20240814/plennye-850868423.html
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курская область, всу, пленные
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, пленные
06:39 17.08.2024 (обновлено: 06:50 17.08.2024)
 
В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен

Силовик РФ: в Курской области подразделение ВСУ организованно сдалось в плен

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленные ВСУ
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. В Курской области сдалось в плен подразделение Вооруженных сил Украины, передал РИА Новости представитель силовых структур РФ.
Согласно его сообщению, подразделение в составе 24 военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на курском направлении".
Украина - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Пленные ВСУ изъявили желание воевать против киевского режима
14 августа, 07:09
При этом силовик отметил, что украинцы использовали для связи с ВС России специально созданный Telegram-канал: "Перед сдачей в плен украинские военные вышли с нами на связь через канал FREE_SOLDIER2022".
 
Спецоперация на УкраинеКурская областьВСУпленные
 
 
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