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"Я спокоен". Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Херсонщине
"Я спокоен". Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Херсонщине - 17.08.2024, ПРАЙМ
"Я спокоен". Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Херсонщине
При провальных попытках подразделений Вооруженных сил Украины высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области погибли 20 украинских... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T07:57+0300
2024-08-17T07:57+0300
2024-08-17T07:58+0300
спецоперация на украине
владимир сальдо
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. При провальных попытках подразделений Вооруженных сил Украины высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области погибли 20 украинских военнослужащих. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. В первой половине августа украинские войска попытались высадиться на быстроходных катерах сначала на Тендровской, а потом Кинбурнской косе, но, получив отпор ВС России, понесли потери и были вынуждены отступить.Рассказывая об этих провальных попытках ВСУ, глава Херсонской области сообщил, что эти вылазки стоили Украине "жизней двух десятков подготовленных диверсантов и нескольких современных быстроходных лодок". "Наши военные дают украинским безумцам достойный и жесточайший отпор — в этом плане я спокоен", - подчеркнул губернатор.Вместе с тем Сальдо назидательно отметил, что возросшая в последнее время активность ВСУ на херсонском направлении по большей части рассчитана лишь на пиар-эффект и оборачивается для украинцев только потерями личного состава и техники.
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владимир сальдо, херсонская область, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область, ВСУ
"Я спокоен". Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Херсонщине
Сальдо: попытки ВСУ высадиться в Херсонской области стоили им 20 жизней
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. При провальных попытках подразделений Вооруженных сил Украины высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области погибли 20 украинских военнослужащих. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
В первой половине августа украинские войска попытались высадиться на быстроходных катерах сначала на Тендровской, а потом Кинбурнской косе, но, получив отпор ВС России, понесли потери и были вынуждены отступить.
Рассказывая об этих провальных попытках ВСУ, глава Херсонской области сообщил, что эти вылазки стоили Украине "жизней двух десятков подготовленных диверсантов и нескольких современных быстроходных лодок".
"Наши военные дают украинским безумцам достойный и жесточайший отпор — в этом плане я спокоен", - подчеркнул губернатор.
В Херсонской области военные ВСУ массово сдались в плен
Вместе с тем Сальдо назидательно отметил, что возросшая в последнее время активность ВСУ на херсонском направлении по большей части рассчитана лишь на пиар-эффект и оборачивается для украинцев только потерями личного состава и техники.