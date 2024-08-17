Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Я спокоен". Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Херсонщине - 17.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240817/svo-850948219.html
"Я спокоен". Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Херсонщине
"Я спокоен". Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Херсонщине - 17.08.2024, ПРАЙМ
"Я спокоен". Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Херсонщине
При провальных попытках подразделений Вооруженных сил Украины высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области погибли 20 украинских... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T07:57+0300
2024-08-17T07:58+0300
спецоперация на украине
владимир сальдо
херсонская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845852950_0:0:3064:1725_1920x0_80_0_0_5e519193a25507cfddb4dae97e79d654.jpg
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. При провальных попытках подразделений Вооруженных сил Украины высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области погибли 20 украинских военнослужащих. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. В первой половине августа украинские войска попытались высадиться на быстроходных катерах сначала на Тендровской, а потом Кинбурнской косе, но, получив отпор ВС России, понесли потери и были вынуждены отступить.Рассказывая об этих провальных попытках ВСУ, глава Херсонской области сообщил, что эти вылазки стоили Украине "жизней двух десятков подготовленных диверсантов и нескольких современных быстроходных лодок". "Наши военные дают украинским безумцам достойный и жесточайший отпор — в этом плане я спокоен", - подчеркнул губернатор.Вместе с тем Сальдо назидательно отметил, что возросшая в последнее время активность ВСУ на херсонском направлении по большей части рассчитана лишь на пиар-эффект и оборачивается для украинцев только потерями личного состава и техники.
https://1prime.ru/20240727/svo-850481231.html
херсонская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845852950_335:0:3064:2047_1920x0_80_0_0_437f5556f0cbf599f7102d3b36acf850.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир сальдо, херсонская область, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область, ВСУ
07:57 17.08.2024 (обновлено: 07:58 17.08.2024)
 
"Я спокоен". Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Херсонщине

Сальдо: попытки ВСУ высадиться в Херсонской области стоили им 20 жизней

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. При провальных попытках подразделений Вооруженных сил Украины высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области погибли 20 украинских военнослужащих. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
В первой половине августа украинские войска попытались высадиться на быстроходных катерах сначала на Тендровской, а потом Кинбурнской косе, но, получив отпор ВС России, понесли потери и были вынуждены отступить.
Рассказывая об этих провальных попытках ВСУ, глава Херсонской области сообщил, что эти вылазки стоили Украине "жизней двух десятков подготовленных диверсантов и нескольких современных быстроходных лодок".
"Наши военные дают украинским безумцам достойный и жесточайший отпор — в этом плане я спокоен", - подчеркнул губернатор.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
В Херсонской области военные ВСУ массово сдались в плен
27 июля, 13:42
Вместе с тем Сальдо назидательно отметил, что возросшая в последнее время активность ВСУ на херсонском направлении по большей части рассчитана лишь на пиар-эффект и оборачивается для украинцев только потерями личного состава и техники.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала