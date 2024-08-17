https://1prime.ru/20240817/svo-850948219.html

"Я спокоен". Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Херсонщине

"Я спокоен". Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Херсонщине - 17.08.2024, ПРАЙМ

"Я спокоен". Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Херсонщине

При провальных попытках подразделений Вооруженных сил Украины высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области погибли 20 украинских... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T07:57+0300

2024-08-17T07:57+0300

2024-08-17T07:58+0300

спецоперация на украине

владимир сальдо

херсонская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845852950_0:0:3064:1725_1920x0_80_0_0_5e519193a25507cfddb4dae97e79d654.jpg

МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. При провальных попытках подразделений Вооруженных сил Украины высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области погибли 20 украинских военнослужащих. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. В первой половине августа украинские войска попытались высадиться на быстроходных катерах сначала на Тендровской, а потом Кинбурнской косе, но, получив отпор ВС России, понесли потери и были вынуждены отступить.Рассказывая об этих провальных попытках ВСУ, глава Херсонской области сообщил, что эти вылазки стоили Украине "жизней двух десятков подготовленных диверсантов и нескольких современных быстроходных лодок". "Наши военные дают украинским безумцам достойный и жесточайший отпор — в этом плане я спокоен", - подчеркнул губернатор.Вместе с тем Сальдо назидательно отметил, что возросшая в последнее время активность ВСУ на херсонском направлении по большей части рассчитана лишь на пиар-эффект и оборачивается для украинцев только потерями личного состава и техники.

https://1prime.ru/20240727/svo-850481231.html

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир сальдо, херсонская область, всу