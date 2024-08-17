https://1prime.ru/20240817/svo-850949458.html

"Одержимы идеей". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ под Курском

"Одержимы идеей". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ под Курском - 17.08.2024, ПРАЙМ

"Одержимы идеей". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ под Курском

В связи со значительными потерями в украинских войсках на курском направлении командование Вооруженных сил Украины перебрасывает под Курск подразделения с... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T09:49+0300

2024-08-17T09:49+0300

2024-08-17T09:50+0300

спецоперация на украине

курская область

всу

потери

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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. В связи со значительными потерями в украинских войсках на курском направлении командование Вооруженных сил Украины перебрасывает под Курск подразделения с других участков фронта. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский аналитик Александр Меркурис.По его данным, командование ВСУ вынуждено "усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений"."ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны", — подчеркнул Меркурис.Киев настолько одержим идеей боевых действий на курском направлении, что Владимир Зеленский и его команда, по сути, обращают внимания, украинские войска терпят в Донбассе болезненное поражение и теряют контроль.

https://1prime.ru/20240817/svo-850947645.html

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курская область, всу, потери