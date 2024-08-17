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"Одержимы идеей". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ под Курском - 17.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Одержимы идеей". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ под Курском
"Одержимы идеей". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ под Курском - 17.08.2024, ПРАЙМ
"Одержимы идеей". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ под Курском
В связи со значительными потерями в украинских войсках на курском направлении командование Вооруженных сил Украины перебрасывает под Курск подразделения с... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T09:49+0300
2024-08-17T09:50+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
потери
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. В связи со значительными потерями в украинских войсках на курском направлении командование Вооруженных сил Украины перебрасывает под Курск подразделения с других участков фронта. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский аналитик Александр Меркурис.По его данным, командование ВСУ вынуждено "усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений"."ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны", — подчеркнул Меркурис.Киев настолько одержим идеей боевых действий на курском направлении, что Владимир Зеленский и его команда, по сути, обращают внимания, украинские войска терпят в Донбассе болезненное поражение и теряют контроль.
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курская область, всу, потери
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, потери
09:49 17.08.2024 (обновлено: 09:50 17.08.2024)
 
"Одержимы идеей". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ под Курском

Меркурис: из-за больших потерь Киев бросает под Курск резервы с других участков

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. В связи со значительными потерями в украинских войсках на курском направлении командование Вооруженных сил Украины перебрасывает под Курск подразделения с других участков фронта. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский аналитик Александр Меркурис.
По его данным, командование ВСУ вынуждено "усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений".
"ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны", — подчеркнул Меркурис.
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен
06:39
Киев настолько одержим идеей боевых действий на курском направлении, что Владимир Зеленский и его команда, по сути, обращают внимания, украинские войска терпят в Донбассе болезненное поражение и теряют контроль.
 
Спецоперация на УкраинеКурская областьВСУпотери
 
 
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