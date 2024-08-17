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"Одержимы идеей". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ под Курском
"Одержимы идеей". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ под Курском - 17.08.2024, ПРАЙМ
"Одержимы идеей". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ под Курском
В связи со значительными потерями в украинских войсках на курском направлении командование Вооруженных сил Украины перебрасывает под Курск подразделения с... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T09:49+0300
2024-08-17T09:49+0300
2024-08-17T09:50+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
потери
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. В связи со значительными потерями в украинских войсках на курском направлении командование Вооруженных сил Украины перебрасывает под Курск подразделения с других участков фронта. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский аналитик Александр Меркурис.По его данным, командование ВСУ вынуждено "усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений"."ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны", — подчеркнул Меркурис.Киев настолько одержим идеей боевых действий на курском направлении, что Владимир Зеленский и его команда, по сути, обращают внимания, украинские войска терпят в Донбассе болезненное поражение и теряют контроль.
https://1prime.ru/20240817/svo-850947645.html
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курская область, всу, потери
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, потери
"Одержимы идеей". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ под Курском
Меркурис: из-за больших потерь Киев бросает под Курск резервы с других участков
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ.
В связи со значительными потерями в украинских войсках на курском направлении командование Вооруженных сил Украины перебрасывает под Курск подразделения с других участков фронта. Об этом в своем блоге на YouTube
рассказал британский аналитик Александр Меркурис.
По его данным, командование ВСУ вынуждено "усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений".
"ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны", — подчеркнул Меркурис.
В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен
Киев настолько одержим идеей боевых действий на курском направлении, что Владимир Зеленский и его команда, по сути, обращают внимания, украинские войска терпят в Донбассе болезненное поражение и теряют контроль.