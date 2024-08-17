https://1prime.ru/20240817/svo-850950124.html

"Я не агент Путина". Аналитик ЦРУ оценил ситуацию на Украине

"Я не агент Путина". Аналитик ЦРУ оценил ситуацию на Украине - 17.08.2024, ПРАЙМ

"Я не агент Путина". Аналитик ЦРУ оценил ситуацию на Украине

В зоне СВО ситуация для Вооруженных сил Украины стремительно ухудшается. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T10:49+0300

2024-08-17T10:49+0300

2024-08-17T10:50+0300

спецоперация на украине

сво

ситуация

экспертное мнение

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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. В зоне СВО ситуация для Вооруженных сил Украины стремительно ухудшается. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, "ситуация на Украине сейчас стремительно ухудшается" для ВСУ. При этом Джонсон подчеркнул, что "россияне побеждают в сражениях"."Я говорю это не потому, что я агент Владимира Путина, - отметил аналитик. - Я просто смотрю на карту боевых действий и понимаю, что у украинцев нет логистики и инфраструктуры, которая позволила бы им поддерживать войска".Поскольку подразделения Вооруженных сил Украины постепенно теряют контроль над логистические узлами и снабженческими базами, коллапс украинской армии, по оценке бывшего цэрэушника, неизбежен.

https://1prime.ru/20240817/svo-850948219.html

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сво, ситуация, экспертное мнение