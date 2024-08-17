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"Я не агент Путина". Аналитик ЦРУ оценил ситуацию на Украине - 17.08.2024, ПРАЙМ
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"Я не агент Путина". Аналитик ЦРУ оценил ситуацию на Украине
"Я не агент Путина". Аналитик ЦРУ оценил ситуацию на Украине - 17.08.2024, ПРАЙМ
"Я не агент Путина". Аналитик ЦРУ оценил ситуацию на Украине
В зоне СВО ситуация для Вооруженных сил Украины стремительно ухудшается. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T10:49+0300
2024-08-17T10:50+0300
спецоперация на украине
сво
ситуация
экспертное мнение
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. В зоне СВО ситуация для Вооруженных сил Украины стремительно ухудшается. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, "ситуация на Украине сейчас стремительно ухудшается" для ВСУ. При этом Джонсон подчеркнул, что "россияне побеждают в сражениях"."Я говорю это не потому, что я агент Владимира Путина, - отметил аналитик. - Я просто смотрю на карту боевых действий и понимаю, что у украинцев нет логистики и инфраструктуры, которая позволила бы им поддерживать войска".Поскольку подразделения Вооруженных сил Украины постепенно теряют контроль над логистические узлами и снабженческими базами, коллапс украинской армии, по оценке бывшего цэрэушника, неизбежен.
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сво, ситуация, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, СВО, Ситуация, экспертное мнение
10:49 17.08.2024 (обновлено: 10:50 17.08.2024)
 
"Я не агент Путина". Аналитик ЦРУ оценил ситуацию на Украине

Аналитик ЦРУ Джонсон: ситуация для Украины в зоне СВО стремительно ухудшается

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. В зоне СВО ситуация для Вооруженных сил Украины стремительно ухудшается. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, "ситуация на Украине сейчас стремительно ухудшается" для ВСУ. При этом Джонсон подчеркнул, что "россияне побеждают в сражениях".
"Я говорю это не потому, что я агент Владимира Путина, - отметил аналитик. - Я просто смотрю на карту боевых действий и понимаю, что у украинцев нет логистики и инфраструктуры, которая позволила бы им поддерживать войска".
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Поскольку подразделения Вооруженных сил Украины постепенно теряют контроль над логистические узлами и снабженческими базами, коллапс украинской армии, по оценке бывшего цэрэушника, неизбежен.
 
Спецоперация на УкраинеСВОСитуацияэкспертное мнение
 
 
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