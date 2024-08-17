https://1prime.ru/20240817/svo-850951290.html

"Способны значительно повлиять". В США прокомментировали потери ВСУ

"Способны значительно повлиять". В США прокомментировали потери ВСУ - 17.08.2024, ПРАЙМ

"Способны значительно повлиять". В США прокомментировали потери ВСУ

Украина несет существенные потери под Курском, отправив туда свои элитные войска. Об этом рассказывает американское военное издание Military Watch Magazine. | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T12:47+0300

2024-08-17T12:47+0300

2024-08-17T12:48+0300

спецоперация на украине

всу

потери

оценка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850723223_4:0:1688:947_1920x0_80_0_0_9cb56970cdafd271f54b591368cb0ecb.jpg

МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Украина несет существенные потери под Курском, отправив туда свои элитные войска. Об этом рассказывает американское военное издание Military Watch Magazine.Авторы материала подчеркивают, что потери Вооруженных сил Украины "особенно значительны", если учесть, что киевский режим бросил в наступление "свои самые мощные военные подразделения, куда входят дефицитные танки Challenger 2, Т-80 и Leopard".При этом в статье отмечается, что потери в Курской области способны в значительной степени отразиться на положении Вооруженных сил Украины в конфликте.

https://1prime.ru/20240817/svo-850947645.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, потери, оценка