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"Способны значительно повлиять". В США прокомментировали потери ВСУ - 17.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240817/svo-850951290.html
"Способны значительно повлиять". В США прокомментировали потери ВСУ
"Способны значительно повлиять". В США прокомментировали потери ВСУ - 17.08.2024, ПРАЙМ
"Способны значительно повлиять". В США прокомментировали потери ВСУ
Украина несет существенные потери под Курском, отправив туда свои элитные войска. Об этом рассказывает американское военное издание Military Watch Magazine. | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T12:47+0300
2024-08-17T12:48+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Украина несет существенные потери под Курском, отправив туда свои элитные войска. Об этом рассказывает американское военное издание Military Watch Magazine.Авторы материала подчеркивают, что потери Вооруженных сил Украины "особенно значительны", если учесть, что киевский режим бросил в наступление "свои самые мощные военные подразделения, куда входят дефицитные танки Challenger 2, Т-80 и Leopard".При этом в статье отмечается, что потери в Курской области способны в значительной степени отразиться на положении Вооруженных сил Украины в конфликте.
https://1prime.ru/20240817/svo-850947645.html
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всу, потери, оценка
Спецоперация на Украине, ВСУ, потери, оценка
12:47 17.08.2024 (обновлено: 12:48 17.08.2024)
 
"Способны значительно повлиять". В США прокомментировали потери ВСУ

MWM: лучшие украинские войска несут значительные потери в Курской области

© Фото : Минобороны РФКадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Украина несет существенные потери под Курском, отправив туда свои элитные войска. Об этом рассказывает американское военное издание Military Watch Magazine.
Авторы материала подчеркивают, что потери Вооруженных сил Украины "особенно значительны", если учесть, что киевский режим бросил в наступление "свои самые мощные военные подразделения, куда входят дефицитные танки Challenger 2, Т-80 и Leopard".
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
В Курской области целое подразделение ВСУ организованно сдалось в плен
06:39
При этом в статье отмечается, что потери в Курской области способны в значительной степени отразиться на положении Вооруженных сил Украины в конфликте.
 
Спецоперация на УкраинеВСУпотериоценка
 
 
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