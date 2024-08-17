https://1prime.ru/20240817/travel-850826420.html

Лето продолжается: куда можно поехать без визы и с картой "Мир"

Лето продолжается: куда можно поехать без визы и с картой "Мир" - 17.08.2024, ПРАЙМ

Лето продолжается: куда можно поехать без визы и с картой "Мир"

Высокий сезон отпусков подходит к концу, но еще остается почти половина августа, а также сентябрь и октябрь – бархатный сезон. Если с российскими курортами все... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T04:04+0300

2024-08-17T04:04+0300

2024-08-17T04:04+0300

туриз

выездной туризм

карта "мир"

отдых за границей

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850113488_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_1b194df2c253d193306c9ac6750d855d.jpg

МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Высокий сезон отпусков подходит к концу, но еще остается почти половина августа, а также сентябрь и октябрь – бархатный сезон. Если с российскими курортами все более или менее ясно, то с зарубежными остается масса вопросов. Какие страны разрешают россиянам долго находиться без визы на своей территории, как туда добираться и чем расплачиваться?Согласно последним данным индекса паспортов мира (Passport Index), российские туристы могут выехать в 127 стран без визы и еще в 43 страны оформить визу по прибытии, рассказывает старший преподаватель факультета гостеприимства Университета "Синергия" Мария Клевицкая. Несмотря на достаточно внушительную цифру, выбор стран для отдыха не так уж велик.Большинство открытых для россиян стран мало известны туристам. Например, многие страны Африки. “Конечно, африканский регион набирает популярность, но это скорее нишевый продукт”, - говорит эксперт. Людей останавливает высокая цена тура, вопросы с сервисом и риск подхватить неизвестную болезнь. Во многие африканские страны нужно делать специальные прививкиБез визы можно попасть во многие страны Центральной и Южной Америки – Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Куба Колумбия… Но турпоездки туда не очень популярны по тем же причинам. Сравнительно недорогие организованные туры есть лишь на Кубу и в Венесуэлу.Таиланд расширяет горизонтыОднако выбор все же есть. И все больше стран расширяют возможности для отдыха и пребывания россиян. Одна из них – Таиланд, уже давно полюбившийся многим. Есть люди, живущие в королевстве годами или приезжающие туда на зимовку. С июля этого года в Таиланде можно находиться без визы до 60 дней. При желании можно продлить пребывание еще на 30 дней, не покидая страныЭто сделает долгие путешествия еще удобнее, считает доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ФГБОУ ВО "Государственный университет управления Вадим Жуков. Отдыхающим не придется вылетать из Таиланда в соседние страны и сразу возвращаться обратно, чтобы обнулить сроки своего пребывания.Однако цель введения нового безвизового режима - отнюдь не забота о комфорте дауншифтеров или зимовщиков. По словам Жукова, двухмесячное пребывание на территории Таиланда разрешено только туристам, права на работу оно не дает. Речь идет об удобстве удаленных работников, которым будут выдавать в дальнейшем визу цифрового кочевника сразу на пять лет с многократным въездом. Такой режим, по расчетам властей, привлечет удаленщиков, которые могут решить остаться насовсем.Азия: при всем богатстве выбора альтернативы нетВпрочем, Азия огромна, там есть и другие направления. Во Вьетнаме туристам можно находиться без визы 45 дней. Этим стоит воспользоваться и посетить курорт Нячанг, говорит Мария Клевицкая. Он ближе к центральной части страны, где сезон именно летом, а значит, и погода хорошая.Несмотря на существующее мнение, что летом во Вьетнаме и Таиланде не сезон, их можно рассмотреть, если вы не любите толпы отдыхающих и хотите сэкономить. А прямые рейсы делают данные курорты еще более привлекательными для отдыха.Пробыть без визы на Мальдивах можно до 90 дней. Летом здесь скидки в отелях достигают 45%. При этом низкий сезон здесь весьма условный, говорит Клевицкая.Столько же без визы можно провести в ОАЭ. Правда, это спорное направление, учитывая сильную жару, но если очень хочется сэкономить и получить высокий уровень обслуживания, то можно рассмотреть Фуджейру. Там чуть прохладнее.И, наконец, традиционно любимые направления наших граждан – Турция и Египет. В Турции разрешено находиться без визы в течение 90 дней в течение полугода. Также там можно получить вид на жительство сроком на три месяца. В Египте россиянам разрешают не задумываться о визе до 30 дней. Цены здесь пониже, чем в Турции, а инфраструктура, по словам экспертов, очень приличная. За последние несколько лет уровень сервиса в стране поднялся. Это, пожалуй, единственная африканская страна, хорошо изученная нашими туристами.Весь мир в кармане. Но без "Мира"К сожалению, карты "Мир" почти нигде не работают. Из-за риска вторичных санкций взаимодействие с Национальной системой платежных карт (НСПК) - оператором системы "Мир" - движется весьма медленно. Их принимают в некоторых местах в Венесуэле, на Кубе и во Вьетнаме. Локально это возможно в Казахстане, Армении и ряде других государств. Но эксперты не советуют ехать туда на отдых только с “Миром”. Для надежности лучше подстраховаться и взять наличные. Подойдет и карта иностранного банка. Из карт, выданных в РФ, работают только UnionPay, в Азии эта система широко распространена.И лишь в Абхазии карты российской платежной системы работают в любом банке, а банкоматы есть в шаговой доступности. Расплачиваться "Миром" можно без ограничений – там, где оплата картой в принципе возможна.

https://1prime.ru/20240723/myanma-850360324.html

https://1prime.ru/20240807/tury-850714512.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

туриз, выездной туризм, карта "мир", отдых за границей