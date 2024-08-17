Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появился в продаже самый надежный и выносливый внедорожник в мире - 17.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240817/vnedorozhnik-850952285.html
В России появился в продаже самый надежный и выносливый внедорожник в мире
В России появился в продаже самый надежный и выносливый внедорожник в мире - 17.08.2024, ПРАЙМ
В России появился в продаже самый надежный и выносливый внедорожник в мире
В России поступил в продажу кроссовер Toyota Sequoia, который регулярно становится лидером мировых рейтингов самых надежных и выносливых внедорожников. Об этом... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T14:51+0300
2024-08-17T14:53+0300
экономика
авто
toyota
внедорожники
покупка легкового автомобиля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848540093_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_702e5a6c814fe8f3a49bc4c00ee286c1.jpg
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В России поступил в продажу кроссовер Toyota Sequoia, который регулярно становится лидером мировых рейтингов самых надежных и выносливых внедорожников. Об этом сообщил портал Avtonovostidnya.ru. По данным портала, минимальная цена автомобиля начинается от 9,2 миллиона рублей. По такой стоимости его можно приобрести во Владивостоке. Городские автоцентры готовы доставить внедорожник под заказ в трех различных комплектациях, цена которых варьируется от 9,2−10,9 миллиона рублей.В других городах цена выше. Так, в Ростове-на-Дону Toyota Sequoia будет стоить уже 11 миллионов рублей, в Смоленске — 12,6 миллиона рублей, в Москве — от 14,2 миллиона рублей при покупке авто в наличии и за 12,9 миллиона рублей по предзаказу, сообщил Avtonovostidnya.ru.Отмечается, что все предлагаемые к продаже в России Toyota Sequoia имеют гибридную силовую установку с двигателем 3,5 литра с двойным турбонаддувом и электромотором, с суммарной мощностью 437 лошадиных сил. Силовой агрегат работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Машина имеет полный привод.Самой дорогой является особая версия Toyota Sequoia — TRD Pro, в которой предусмотрена особая внедорожная подвеска с оригинальными пружинами и дорогими амплитудозависимыми амортизаторами. При небольших ходах штока они обеспечивают плавный ход. Также имеется подогрев передних сидений, руля, боковых зеркал и лобового стекла, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, люк в крыше и третий ряд сидений.
https://1prime.ru/20240816/peredacha-850934043.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848540093_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_a888f42ead3e45ab0d89d6fc3b234022.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, toyota, внедорожники, покупка легкового автомобиля
Экономика, Авто, Toyota, внедорожники, покупка легкового автомобиля
14:51 17.08.2024 (обновлено: 14:53 17.08.2024)
 
В России появился в продаже самый надежный и выносливый внедорожник в мире

Quto.ru: в России начались продажи Toyota Sequoia по цене от 9,2 млн рублей

© Фото : ToyotaАвтомобиль Toyota Sequoia
Автомобиль Toyota Sequoia - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© Фото : Toyota
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В России поступил в продажу кроссовер Toyota Sequoia, который регулярно становится лидером мировых рейтингов самых надежных и выносливых внедорожников. Об этом сообщил портал Avtonovostidnya.ru.
По данным портала, минимальная цена автомобиля начинается от 9,2 миллиона рублей. По такой стоимости его можно приобрести во Владивостоке. Городские автоцентры готовы доставить внедорожник под заказ в трех различных комплектациях, цена которых варьируется от 9,2−10,9 миллиона рублей.
В других городах цена выше. Так, в Ростове-на-Дону Toyota Sequoia будет стоить уже 11 миллионов рублей, в Смоленске — 12,6 миллиона рублей, в Москве — от 14,2 миллиона рублей при покупке авто в наличии и за 12,9 миллиона рублей по предзаказу, сообщил Avtonovostidnya.ru.
Отмечается, что все предлагаемые к продаже в России Toyota Sequoia имеют гибридную силовую установку с двигателем 3,5 литра с двойным турбонаддувом и электромотором, с суммарной мощностью 437 лошадиных сил. Силовой агрегат работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Машина имеет полный привод.
Самой дорогой является особая версия Toyota Sequoia — TRD Pro, в которой предусмотрена особая внедорожная подвеска с оригинальными пружинами и дорогими амплитудозависимыми амортизаторами. При небольших ходах штока они обеспечивают плавный ход. Также имеется подогрев передних сидений, руля, боковых зеркал и лобового стекла, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, люк в крыше и третий ряд сидений.
Автоматическая коробка передач - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
Эксперт объяснил, для чего необходима "никому не нужная" передача в АКПП
Вчера, 15:05
 
ЭкономикаАвтоToyotaвнедорожникипокупка легкового автомобиля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала