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В России появился в продаже самый надежный и выносливый внедорожник в мире

В России появился в продаже самый надежный и выносливый внедорожник в мире - 17.08.2024, ПРАЙМ

В России появился в продаже самый надежный и выносливый внедорожник в мире

В России поступил в продажу кроссовер Toyota Sequoia, который регулярно становится лидером мировых рейтингов самых надежных и выносливых внедорожников. Об этом... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T14:51+0300

2024-08-17T14:51+0300

2024-08-17T14:53+0300

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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В России поступил в продажу кроссовер Toyota Sequoia, который регулярно становится лидером мировых рейтингов самых надежных и выносливых внедорожников. Об этом сообщил портал Avtonovostidnya.ru. По данным портала, минимальная цена автомобиля начинается от 9,2 миллиона рублей. По такой стоимости его можно приобрести во Владивостоке. Городские автоцентры готовы доставить внедорожник под заказ в трех различных комплектациях, цена которых варьируется от 9,2−10,9 миллиона рублей.В других городах цена выше. Так, в Ростове-на-Дону Toyota Sequoia будет стоить уже 11 миллионов рублей, в Смоленске — 12,6 миллиона рублей, в Москве — от 14,2 миллиона рублей при покупке авто в наличии и за 12,9 миллиона рублей по предзаказу, сообщил Avtonovostidnya.ru.Отмечается, что все предлагаемые к продаже в России Toyota Sequoia имеют гибридную силовую установку с двигателем 3,5 литра с двойным турбонаддувом и электромотором, с суммарной мощностью 437 лошадиных сил. Силовой агрегат работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Машина имеет полный привод.Самой дорогой является особая версия Toyota Sequoia — TRD Pro, в которой предусмотрена особая внедорожная подвеска с оригинальными пружинами и дорогими амплитудозависимыми амортизаторами. При небольших ходах штока они обеспечивают плавный ход. Также имеется подогрев передних сидений, руля, боковых зеркал и лобового стекла, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, люк в крыше и третий ряд сидений.

https://1prime.ru/20240816/peredacha-850934043.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, toyota, внедорожники, покупка легкового автомобиля