https://1prime.ru/20240817/volga-850953454.html

Названы преимущества подержанной Volga Siber за 500 000 рублей

Названы преимущества подержанной Volga Siber за 500 000 рублей - 17.08.2024, ПРАЙМ

Названы преимущества подержанной Volga Siber за 500 000 рублей

На рынке подержанных седанов есть немассовые достойные и надежные модели по цене от 500 000 до 600 000 тысяч рублей, сообщил "За рулем". Эксперт журнала Сергей... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T16:40+0300

2024-08-17T16:40+0300

2024-08-17T16:40+0300

экономика

авто

автомобиль "волга"

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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. На рынке подержанных седанов есть немассовые достойные и надежные модели по цене от 500 000 до 600 000 тысяч рублей, сообщил "За рулем". Эксперт журнала Сергей Зиновьев выделил автомобиль Volga Siber.Среди основных преимуществ он назвал просторный салон, ресурсный мотор и классический автомат.Эксперт отметил, что хотя Volga Siber и архаична внутри, но чрезвычайно надежна и живуча. По его словам, металл кузова хороший и коррозия до семи-восьми лет охватывает только пороги. Четырехступенчатая АКП А604 способна отработать расстояние более 400 тысяч километров, при этом на полпути потребуется ремонт соленоидов и замена фрикционных дисков, сообщил Зиновьев. Он считает, что поломки, как правило, связаны с небрежной эксплуатацией – из-за перегрева или непригодной жидкости.По мнению эксперта, явными минусами данной модели являются расположение аккумулятора и малый клиренс вкупе с длинными свесами, что приводит к отрыву бамперов.Зиновьев напомнил, что Volga Siber является чистокровным "американцем" – перелицованным Chrysler Sebring с минимумом изменений. Для производства завод в Нижнем Новгороде купил лицензию и сборочную линию, машину выпускали в 2008–2010 годах, добавил он.

https://1prime.ru/20240710/volga-849991861.html

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авто, автомобиль "волга"