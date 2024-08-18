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"Мы не скрываем". Лукашенко рассказал, как Белоруссия помогает России - 18.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240818/belorussiya-850962113.html
"Мы не скрываем". Лукашенко рассказал, как Белоруссия помогает России
"Мы не скрываем". Лукашенко рассказал, как Белоруссия помогает России - 18.08.2024, ПРАЙМ
"Мы не скрываем". Лукашенко рассказал, как Белоруссия помогает России
Белоруссия помогает России снарядами, потому что государства являются союзниками, отметил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T12:54+0300
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спецоперация на украине
россия
украина
белоруссия
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МИНСК, 18 авг - ПРАЙМ. Белоруссия помогает России снарядами, потому что государства являются союзниками, отметил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия". "Нас на Западе…(и) украинцы упрекают: "Вы помогаете России". А почему мы не должны помогать?... Мы (Лукашенко и телеведущая Ольга Скабеева - ред.) поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России... Мы ничего не скрываем. Идет война, наш союзник воюет", - заявил глава госудаства.Он также добавил, что Минск и Москва могут перевести планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные, если возникнет такая необходимость. По его словам, страны могут построить на западной границе современные оборонительные пункты. Ранее Лукашенко заявлял, что в случае агрессии против Республики Беларусь Россия введет в страну свои подразделения, чтобы подстраховать Минск. Он подчеркнул, что на границе с Украиной будут также развернуты более 20 бригад и батальонных групп для предотвращения прорыва.
https://1prime.ru/20240815/lukashenko-850911395.html
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россия, украина, белоруссия
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ
12:54 18.08.2024 (обновлено: 13:20 18.08.2024)
 
"Мы не скрываем". Лукашенко рассказал, как Белоруссия помогает России

Лукашенко: Белоруссия помогает РФ снарядами, потому что они союзники

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президентов России и Белоруссии с космонавтами 21-й экспедиции на МКС
Встреча президентов России и Белоруссии с космонавтами 21-й экспедиции на МКС
© POOL
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МИНСК, 18 авг - ПРАЙМ. Белоруссия помогает России снарядами, потому что государства являются союзниками, отметил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".
"Нас на Западе…(и) украинцы упрекают: "Вы помогаете России". А почему мы не должны помогать?... Мы (Лукашенко и телеведущая Ольга Скабеева - ред.) поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России... Мы ничего не скрываем. Идет война, наш союзник воюет", - заявил глава госудаства.
Он также добавил, что Минск и Москва могут перевести планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные, если возникнет такая необходимость. По его словам, страны могут построить на западной границе современные оборонительные пункты.
Ранее Лукашенко заявлял, что в случае агрессии против Республики Беларусь Россия введет в страну свои подразделения, чтобы подстраховать Минск. Он подчеркнул, что на границе с Украиной будут также развернуты более 20 бригад и батальонных групп для предотвращения прорыва.
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Лукашенко описал план России в случае агрессии против Белоруссии
15 августа, 16:19
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАБЕЛОРУССИЯ
 
 
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