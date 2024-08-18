https://1prime.ru/20240818/britaniya-850960246.html

В Британии рассказали, что может скоро случиться с ВСУ под Курском

В Британии рассказали, что может скоро случиться с ВСУ под Курском - 18.08.2024, ПРАЙМ

В Британии рассказали, что может скоро случиться с ВСУ под Курском

Положение Вооруженных сил Украины на фронте может скоро стать еще хуже из-за нехватки личного состава под Курском и растяжения линии обороны. Об этом сообщает... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T09:42+0300

2024-08-18T09:42+0300

2024-08-18T09:42+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Положение Вооруженных сил Украины на фронте может скоро стать еще хуже из-за нехватки личного состава под Курском и растяжения линии обороны. Об этом сообщает издание Guardian."Украина испытывала нехватку войск для ротации и удержания линии перед операцией в Курской области. Теперь она собрала воедино то, что было доступно в качестве оперативного резерва, и направила его на новый фронт", — сообщается в материале.Кроме того, как пишет газета, украинские войска растягивают линию обороны, и это грозит тем, что им в скором времени придется окопаться. По словам собеседников издания, рано или поздно украинцам станет совсем тяжело, так как российская армия стянет в регион артиллерию и установки радиоэлектронной борьбы.В то же время газета уточняет, что Украина теперь будет изо всех сил стараться заткнуть бреши на фронте.

https://1prime.ru/20240817/kiev-850957082.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу