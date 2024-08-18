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В Британии рассказали, что может скоро случиться с ВСУ под Курском - 18.08.2024, ПРАЙМ
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В Британии рассказали, что может скоро случиться с ВСУ под Курском
В Британии рассказали, что может скоро случиться с ВСУ под Курском - 18.08.2024, ПРАЙМ
В Британии рассказали, что может скоро случиться с ВСУ под Курском
Положение Вооруженных сил Украины на фронте может скоро стать еще хуже из-за нехватки личного состава под Курском и растяжения линии обороны. Об этом сообщает... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T09:42+0300
2024-08-18T09:42+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Положение Вооруженных сил Украины на фронте может скоро стать еще хуже из-за нехватки личного состава под Курском и растяжения линии обороны. Об этом сообщает издание Guardian."Украина испытывала нехватку войск для ротации и удержания линии перед операцией в Курской области. Теперь она собрала воедино то, что было доступно в качестве оперативного резерва, и направила его на новый фронт", — сообщается в материале.Кроме того, как пишет газета, украинские войска растягивают линию обороны, и это грозит тем, что им в скором времени придется окопаться. По словам собеседников издания, рано или поздно украинцам станет совсем тяжело, так как российская армия стянет в регион артиллерию и установки радиоэлектронной борьбы.В то же время газета уточняет, что Украина теперь будет изо всех сил стараться заткнуть бреши на фронте.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
09:42 18.08.2024
 
В Британии рассказали, что может скоро случиться с ВСУ под Курском

Guardian: ВСУ растянули линию обороны под Курском и испытывают нехватку людей

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Положение Вооруженных сил Украины на фронте может скоро стать еще хуже из-за нехватки личного состава под Курском и растяжения линии обороны. Об этом сообщает издание Guardian.
"Украина испытывала нехватку войск для ротации и удержания линии перед операцией в Курской области. Теперь она собрала воедино то, что было доступно в качестве оперативного резерва, и направила его на новый фронт", — сообщается в материале.
Кроме того, как пишет газета, украинские войска растягивают линию обороны, и это грозит тем, что им в скором времени придется окопаться. По словам собеседников издания, рано или поздно украинцам станет совсем тяжело, так как российская армия стянет в регион артиллерию и установки радиоэлектронной борьбы.
В то же время газета уточняет, что Украина теперь будет изо всех сил стараться заткнуть бреши на фронте.
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