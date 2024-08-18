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Доллар рухнет до 60 рублей: почему это плохо - 18.08.2024, ПРАЙМ
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Доллар рухнет до 60 рублей: почему это плохо
Доллар рухнет до 60 рублей: почему это плохо - 18.08.2024, ПРАЙМ
Доллар рухнет до 60 рублей: почему это плохо
Активные движения рубля на уходящей неделе привлекли много внимания. Основное влияние на курсы иностранных валют в России в настоящее время оказывает... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T08:00+0300
2024-08-18T08:00+0300
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Активные движения рубля на уходящей неделе привлекли много внимания. Основное влияние на курсы иностранных валют в России в настоящее время оказывает реализуемая денежно-кредитная политика Банка России и события внутри страны. Но, как и раньше, значение имеет и то, что происходит за ее пределами. Изменение путей товарных и денежных потоков, появление тревожных новостей и прочие факторы способны спровоцировать отклонения котировок от устоявшихся трендов.В страну все так же поступает валютная выручка, несмотря на ограничения и ряд сложных препятствий для компаний-экспортеров. На внутреннем рынке происходит накопление валютных резервов, что ведет к укреплению позиций рубля. Ослабить его могут смягчение нормативов по продаже валютной выручки, а также некоторое осложнение геополитической ситуации.В таких условиях и при отсутствии непредсказуемых поворотов доллар США может до конца года оставаться в пределах 87-95 рублей. Есть и более кардинальный вариант с сильным укреплением рубля до 60. Он вовсе не нулевой, такая вероятность во втором полугодии 2024 года просматривается. Но для этого должно совпасть множество факторов поддержки. Ими могут стать резкий рост стоимости энергоресурсов, изменение геополитической обстановки, ужесточение денежно-кредитной политики.Однако не все так просто. Доллар по 60 рублей возможен, более того, мы жили при таком курсе в 2017-2019 годах, а затем летом 2022 года, правда, недолго. Но сейчас реализация этого сценария приведет к тому, что экспортеры недополучат валютную выручку. Это способно в конечном счете спровоцировать разрастание дефицита бюджета РФ, а также ускорение инфляции выше нормы.Ранее власти предпринимали усилия для приостановления быстрого укрепления рубля, в том числе, смягчая требования к нормам продажи валютной выручки до 40%. Вряд ли сегодня возможно дальнейшее смягчение или столь же принципиально значимые шаги. На текущий момент возможность резкого укрепления рубля оценивается как низкая. При этом компонент волатильности теперь выше, чем ранее. Это обеспечит широкую амплитуду курсовых колебаний в короткие отрезки времени, особенно в отсутствие явных катализаторов.Автор - Руслан Дында, аналитик УК "Альфа-Капитал"
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Руслан Дында
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф
Мнения аналитиков, Курсы валют, курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, USD/RUB - Курс доллара к рублю
08:00 18.08.2024
 
Доллар рухнет до 60 рублей: почему это плохо

Аналитик Дында: при долларе по 60 рублей будет дефицит бюджета и рост инфляции

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Руслан Дында, аналитик УК Альфа-Капитал
Руслан Дында
Аналитик УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Активные движения рубля на уходящей неделе привлекли много внимания. Основное влияние на курсы иностранных валют в России в настоящее время оказывает реализуемая денежно-кредитная политика Банка России и события внутри страны. Но, как и раньше, значение имеет и то, что происходит за ее пределами. Изменение путей товарных и денежных потоков, появление тревожных новостей и прочие факторы способны спровоцировать отклонения котировок от устоявшихся трендов.
В страну все так же поступает валютная выручка, несмотря на ограничения и ряд сложных препятствий для компаний-экспортеров. На внутреннем рынке происходит накопление валютных резервов, что ведет к укреплению позиций рубля. Ослабить его могут смягчение нормативов по продаже валютной выручки, а также некоторое осложнение геополитической ситуации.
В таких условиях и при отсутствии непредсказуемых поворотов доллар США может до конца года оставаться в пределах 87-95 рублей. Есть и более кардинальный вариант с сильным укреплением рубля до 60. Он вовсе не нулевой, такая вероятность во втором полугодии 2024 года просматривается. Но для этого должно совпасть множество факторов поддержки. Ими могут стать резкий рост стоимости энергоресурсов, изменение геополитической обстановки, ужесточение денежно-кредитной политики.
Однако не все так просто. Доллар по 60 рублей возможен, более того, мы жили при таком курсе в 2017-2019 годах, а затем летом 2022 года, правда, недолго. Но сейчас реализация этого сценария приведет к тому, что экспортеры недополучат валютную выручку. Это способно в конечном счете спровоцировать разрастание дефицита бюджета РФ, а также ускорение инфляции выше нормы.
Ранее власти предпринимали усилия для приостановления быстрого укрепления рубля, в том числе, смягчая требования к нормам продажи валютной выручки до 40%. Вряд ли сегодня возможно дальнейшее смягчение или столь же принципиально значимые шаги. На текущий момент возможность резкого укрепления рубля оценивается как низкая. При этом компонент волатильности теперь выше, чем ранее. Это обеспечит широкую амплитуду курсовых колебаний в короткие отрезки времени, особенно в отсутствие явных катализаторов.
Автор - Руслан Дында, аналитик УК "Альфа-Капитал"

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