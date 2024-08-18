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Говорить с телефонными мошенниками нельзя даже в шутку: вот чем это грозит
Говорить с телефонными мошенниками нельзя даже в шутку: вот чем это грозит - 18.08.2024, ПРАЙМ
Говорить с телефонными мошенниками нельзя даже в шутку: вот чем это грозит
Не стоит общаться с телефонными мошенниками даже из любопытства - они используют различные психологические уловки, и вы можете не заметить, как лишитесь... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T02:02+0300
2024-08-18T02:02+0300
2024-08-18T02:02+0300
мошенничество
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Не стоит общаться с телефонными мошенниками даже из любопытства - они используют различные психологические уловки, и вы можете не заметить, как лишитесь накоплений, рассказал агентству “Прайм" преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия" Антон Палюлин.Жулики могут начать вас торопить: "Ваша карта заблокирована!", "Вы выиграли приз!" или угрожать последствиями: "Вы должны вернуть долг!", "Ваш сын сядет на 20 лет!". По словам эксперта, это психологическое давление может привести к тому, что человек примет неверное решение.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"К тому же, если аферист увидит, что вы открыты для общения, он может передать ваш номер своим "коллегам" или использовать его для дальнейших манипуляций", - утверждает Палюлин.Преступники тоже ведут базы данных и используют социальную инженерию. Если кто-либо самостоятельно перевёл деньги мошенникам, вернуть их уже практически нереально, отмечает юрист.Мошенники пользуются масками телефонных номеров и дроп-картами (украденные или выданные другими жертвами мошенников), а денежные средства обналичивают через подставных лиц или криптокошельки, и следственные органы просто не могут найти бенефициара. Поэтому лучше не вступать в сомнительные диалоги, сразу положить трубку и перезвонить в интересующую вас организацию, заключил Палюлин.
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юрист, эксклюзив
Мошенничество, юрист, Эксклюзив
Говорить с телефонными мошенниками нельзя даже в шутку: вот чем это грозит
Юрист Палюлин: говорить с телефонными мошенниками нельзя даже в шутку
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Не стоит общаться с телефонными мошенниками даже из любопытства - они используют различные психологические уловки, и вы можете не заметить, как лишитесь накоплений, рассказал агентству “Прайм" преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия" Антон Палюлин.
Жулики могут начать вас торопить: "Ваша карта заблокирована!", "Вы выиграли приз!" или угрожать последствиями: "Вы должны вернуть долг!", "Ваш сын сядет на 20 лет!". По словам эксперта, это психологическое давление может привести к тому, что человек примет неверное решение.
"К тому же, если аферист увидит, что вы открыты для общения, он может передать ваш номер своим "коллегам" или использовать его для дальнейших манипуляций", - утверждает Палюлин.
Преступники тоже ведут базы данных и используют социальную инженерию. Если кто-либо самостоятельно перевёл деньги мошенникам, вернуть их уже практически нереально, отмечает юрист.
Мошенники пользуются масками телефонных номеров и дроп-картами (украденные или выданные другими жертвами мошенников), а денежные средства обналичивают через подставных лиц или криптокошельки, и следственные органы просто не могут найти бенефициара. Поэтому лучше не вступать в сомнительные диалоги, сразу положить трубку и перезвонить в интересующую вас организацию, заключил Палюлин.
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