https://1prime.ru/20240818/nato-850963866.html

Стало известно, какую технику НАТО Киев отправил в Курскую область

Стало известно, какую технику НАТО Киев отправил в Курскую область - 18.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно, какую технику НАТО Киев отправил в Курскую область

Киев задействовал в нападении на Курскую область броневики, поставленные ему странами НАТО непосредственно перед вторжением, выяснило РИА Новости по захваченным | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T16:26+0300

2024-08-18T16:26+0300

2024-08-18T16:26+0300

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КУРСК, 18 авг - ПРАЙМ. Киев задействовал в нападении на Курскую область броневики, поставленные ему странами НАТО непосредственно перед вторжением, выяснило РИА Новости по захваченным 810-й бригадой морской пехоты ВС РФ документам. Бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), который использовался 82-й ОДШБр ВСУ при нападении на Курскую область, появился на Украине перед началом вторжения. Это следует из документов, найденных российскими морскими пехотинцами в Курской области.Согласно талону о регистрации транспортного средства, бронеавтомобиль Roshel Senator был поставлен на учет 26 июля 2024 года. В "Техническом талоне транспортного средства ВСУ" указано, что этот броневик впервые прошел техосмотр 27 июля 2024 года. Он вышел на выполнение задачи 7 августа 2024 года, а документ, выписанный украинским командованием, действителен до 16 августа 2024 года.Из документов, захваченных российскими морпехами, следует, что Roshel Senator был не только поставлен на Украину в 2024 году, но и произведен в этом году. На этой неделе моторизованная колонна 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, вооруженная техникой НАТО, была полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС РФ. В составе колонны были канадские броневики Roshel Senator, американские бронеавтомобили HMMWV, тяжелые бронемашины Cougar, БТР Stryker.

https://1prime.ru/20240818/ukraina-850963576.html

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украина, нато, техника