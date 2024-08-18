https://1prime.ru/20240818/spetsoperatsiya-850961232.html

"Масштабная эскалация". На Западе озвучили новый план Киева по России

"Масштабная эскалация". На Западе озвучили новый план Киева по России - 18.08.2024, ПРАЙМ

"Масштабная эскалация". На Западе озвучили новый план Киева по России

Киев намерен хочет пойти на масштабную эскалацию конфликта с Российской Федерацией, чтобы спровоцировать Москву на непропорциональный ответ. Такое мнение в... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T11:29+0300

2024-08-18T11:29+0300

2024-08-18T11:30+0300

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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Киев намерен хочет пойти на масштабную эскалацию конфликта с Российской Федерацией, чтобы спровоцировать Москву на непропорциональный ответ. Такое мнение в социальной сети Х высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом пишет РИА Новости."Украинское руководство может попытаться пойти на масштабную эскалацию, чтобы получить непропорциональный ответный удар со стороны Кремля", - написал Малинен.При этом профессор уточнил, что речь идет, по сути, о ядерном ударе по Киеву или другой локации на украинской территории. Вместе с тем он отметил, что существуют "глобальные силы", стремящиеся превратить в конфликт на Украине в третью мировую войну.

https://1prime.ru/20240818/pereimenovanie-850959156.html

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