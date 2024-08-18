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"Масштабная эскалация". На Западе озвучили новый план Киева по России - 18.08.2024, ПРАЙМ
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"Масштабная эскалация". На Западе озвучили новый план Киева по России
"Масштабная эскалация". На Западе озвучили новый план Киева по России - 18.08.2024, ПРАЙМ
"Масштабная эскалация". На Западе озвучили новый план Киева по России
Киев намерен хочет пойти на масштабную эскалацию конфликта с Российской Федерацией, чтобы спровоцировать Москву на непропорциональный ответ. Такое мнение в... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T11:29+0300
2024-08-18T11:30+0300
спецоперация на украине
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украина
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Киев намерен хочет пойти на масштабную эскалацию конфликта с Российской Федерацией, чтобы спровоцировать Москву на непропорциональный ответ. Такое мнение в социальной сети Х высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом пишет РИА Новости."Украинское руководство может попытаться пойти на масштабную эскалацию, чтобы получить непропорциональный ответный удар со стороны Кремля", - написал Малинен.При этом профессор уточнил, что речь идет, по сути, о ядерном ударе по Киеву или другой локации на украинской территории. Вместе с тем он отметил, что существуют "глобальные силы", стремящиеся превратить в конфликт на Украине в третью мировую войну.
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россия, украина, запад, политика
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, политика
11:29 18.08.2024 (обновлено: 11:30 18.08.2024)
 
"Масштабная эскалация". На Западе озвучили новый план Киева по России

Малинен: Киев пойдет на эскалацию ради непропорционального ответа со стороны РФ

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Киев намерен хочет пойти на масштабную эскалацию конфликта с Российской Федерацией, чтобы спровоцировать Москву на непропорциональный ответ. Такое мнение в социальной сети Х высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом пишет РИА Новости.

"Украинское руководство может попытаться пойти на масштабную эскалацию, чтобы получить непропорциональный ответный удар со стороны Кремля", - написал Малинен.

При этом профессор уточнил, что речь идет, по сути, о ядерном ударе по Киеву или другой локации на украинской территории.

Вместе с тем он отметил, что существуют "глобальные силы", стремящиеся превратить в конфликт на Украине в третью мировую войну.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
В Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц из-за их "русских названий"
07:01
 
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