"Масштабная эскалация". На Западе озвучили новый план Киева по России
Малинен: Киев пойдет на эскалацию ради непропорционального ответа со стороны РФ
© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Киев намерен хочет пойти на масштабную эскалацию конфликта с Российской Федерацией, чтобы спровоцировать Москву на непропорциональный ответ. Такое мнение в социальной сети Х высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом пишет РИА Новости.
"Украинское руководство может попытаться пойти на масштабную эскалацию, чтобы получить непропорциональный ответный удар со стороны Кремля", - написал Малинен.
При этом профессор уточнил, что речь идет, по сути, о ядерном ударе по Киеву или другой локации на украинской территории.
Вместе с тем он отметил, что существуют "глобальные силы", стремящиеся превратить в конфликт на Украине в третью мировую войну.
"Украинское руководство может попытаться пойти на масштабную эскалацию, чтобы получить непропорциональный ответный удар со стороны Кремля", - написал Малинен.
При этом профессор уточнил, что речь идет, по сути, о ядерном ударе по Киеву или другой локации на украинской территории.
Вместе с тем он отметил, что существуют "глобальные силы", стремящиеся превратить в конфликт на Украине в третью мировую войну.