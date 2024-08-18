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"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО

"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО - 18.08.2024, ПРАЙМ

"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО

Последствия вторжения ВСУ в Курскую область повлияют на ход всего украинского конфликта, однако это не будет в пользу Киева, заявил ирландский журналист Чей... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T15:39+0300

2024-08-18T15:39+0300

2024-08-18T15:39+0300

спецоперация на украине

украина

сво

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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Последствия вторжения ВСУ в Курскую область повлияют на ход всего украинского конфликта, однако это не будет в пользу Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.По его мнению, Курск станет поворотным моментом в ходе войны. Украинские вооружённые силы будут вынуждены использовать свои критически важные резервы. Это приведет к ужесточению отношения к Украине в России. Кроме того, неспособность Киева защитить себя на востоке страны, где наступление российских войск ускоряется, только усугубится.16 августа Министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 2860 человек личного состава, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских орудия.

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украина, сво, всу