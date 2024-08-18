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"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО - 18.08.2024, ПРАЙМ
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"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО
"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО - 18.08.2024, ПРАЙМ
"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО
Последствия вторжения ВСУ в Курскую область повлияют на ход всего украинского конфликта, однако это не будет в пользу Киева, заявил ирландский журналист Чей... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T15:39+0300
2024-08-18T15:39+0300
спецоперация на украине
украина
сво
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Последствия вторжения ВСУ в Курскую область повлияют на ход всего украинского конфликта, однако это не будет в пользу Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.По его мнению, Курск станет поворотным моментом в ходе войны. Украинские вооружённые силы будут вынуждены использовать свои критически важные резервы. Это приведет к ужесточению отношения к Украине в России. Кроме того, неспособность Киева защитить себя на востоке страны, где наступление российских войск ускоряется, только усугубится.16 августа Министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 2860 человек личного состава, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских орудия.
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
15:39 18.08.2024
 
"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО

Боуз: вторжение в Курскую область изменит ход конфликта, но не в пользу Киева

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Последствия вторжения ВСУ в Курскую область повлияют на ход всего украинского конфликта, однако это не будет в пользу Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
По его мнению, Курск станет поворотным моментом в ходе войны. Украинские вооружённые силы будут вынуждены использовать свои критически важные резервы. Это приведет к ужесточению отношения к Украине в России.
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
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14:26
Кроме того, неспособность Киева защитить себя на востоке страны, где наступление российских войск ускоряется, только усугубится.
16 августа Министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 2860 человек личного состава, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских орудия.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУ
 
 
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