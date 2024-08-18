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"Вершина глупости". В США взбесились из-за плана Украины по Курской области - 18.08.2024, ПРАЙМ
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"Вершина глупости". В США взбесились из-за плана Украины по Курской области
"Вершина глупости". В США взбесились из-за плана Украины по Курской области - 18.08.2024, ПРАЙМ
"Вершина глупости". В США взбесились из-за плана Украины по Курской области
Украинский план вторжения в Курскую область для улучшения позиций на переговорах с Россией — это верх глупости, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T20:49+0300
2024-08-18T20:49+0300
спецоперация на украине
украина
сво
всу
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украинский план вторжения в Курскую область для улучшения позиций на переговорах с Россией — это верх глупости, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Вы думаете, что Россия откажется от условий переговоров и запросто согласится на ваши? Это просто верх глупости!" — заявил он.По его словам, Украина ухудшила свои позиции на переговорах и теперь ей придётся столкнуться с более жестким ответом со стороны России. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского, Михаил Подоляк, высказывался о ситуации с провокацией, связанной с нападением ВСУ на Курскую область. Он утверждал, что если ситуация будет развиваться не по плану России, это может улучшить позиции Киева на будущих переговорах с Москвой. В Государственной Думе эти слова назвали проявлением психоза.
https://1prime.ru/20240818/razvedka-850965803.html
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
20:49 18.08.2024
 
"Вершина глупости". В США взбесились из-за плана Украины по Курской области

Офицер ВС США назвал атаку ВСУ на Курскую область вершиной глупости

© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украинский план вторжения в Курскую область для улучшения позиций на переговорах с Россией — это верх глупости, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Вы думаете, что Россия откажется от условий переговоров и запросто согласится на ваши? Это просто верх глупости!" — заявил он.
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20:14
По его словам, Украина ухудшила свои позиции на переговорах и теперь ей придётся столкнуться с более жестким ответом со стороны России.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского, Михаил Подоляк, высказывался о ситуации с провокацией, связанной с нападением ВСУ на Курскую область. Он утверждал, что если ситуация будет развиваться не по плану России, это может улучшить позиции Киева на будущих переговорах с Москвой. В Государственной Думе эти слова назвали проявлением психоза.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУ
 
 
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