https://1prime.ru/20240818/spetsoperatsiya-850965945.html

"Вершина глупости". В США взбесились из-за плана Украины по Курской области

"Вершина глупости". В США взбесились из-за плана Украины по Курской области - 18.08.2024, ПРАЙМ

"Вершина глупости". В США взбесились из-за плана Украины по Курской области

Украинский план вторжения в Курскую область для улучшения позиций на переговорах с Россией — это верх глупости, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T20:49+0300

2024-08-18T20:49+0300

2024-08-18T20:49+0300

спецоперация на украине

украина

сво

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850745135_0:121:1251:825_1920x0_80_0_0_fa239688025b76116cf55806dddde562.jpg

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украинский план вторжения в Курскую область для улучшения позиций на переговорах с Россией — это верх глупости, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Вы думаете, что Россия откажется от условий переговоров и запросто согласится на ваши? Это просто верх глупости!" — заявил он.По его словам, Украина ухудшила свои позиции на переговорах и теперь ей придётся столкнуться с более жестким ответом со стороны России. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского, Михаил Подоляк, высказывался о ситуации с провокацией, связанной с нападением ВСУ на Курскую область. Он утверждал, что если ситуация будет развиваться не по плану России, это может улучшить позиции Киева на будущих переговорах с Москвой. В Государственной Думе эти слова назвали проявлением психоза.

https://1prime.ru/20240818/razvedka-850965803.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сво, всу