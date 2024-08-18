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Группировка "Запад" за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ
Группировка "Запад" за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ - 18.08.2024, ПРАЙМ
Группировка "Запад" за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ
Мотострелковые подразделения группировки "Запад" в течение суток улучшили положение по переднему краю и овладела 40 опорными пунктами Вооруженных сил Украины... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T05:25+0300
2024-08-18T05:25+0300
2024-08-18T05:25+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мотострелковые подразделения группировки "Запад" в течение суток улучшили положение по переднему краю и овладела 40 опорными пунктами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. При этом ударом управляемыми снарядами российские войска уничтожили 11 минометных расчетов, 45 боевиков и две единицы автомобильной техники 44-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Купянск Узловой, рассказал начальник пресс-центра группировки.
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вс россии, всу
Спецоперация на Украине, ВС России, ВСУ
Группировка "Запад" за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ
Минобороны: группировка "Запад" за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мотострелковые подразделения группировки "Запад" в течение суток улучшили положение по переднему краю и овладела 40 опорными пунктами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
При этом ударом управляемыми снарядами российские войска уничтожили 11 минометных расчетов, 45 боевиков и две единицы автомобильной техники 44-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Купянск Узловой, рассказал начальник пресс-центра группировки.
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