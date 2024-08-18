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Группировка "Запад" за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ

Группировка "Запад" за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ - 18.08.2024, ПРАЙМ

Группировка "Запад" за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ

Мотострелковые подразделения группировки "Запад" в течение суток улучшили положение по переднему краю и овладела 40 опорными пунктами Вооруженных сил Украины... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T05:25+0300

2024-08-18T05:25+0300

2024-08-18T05:25+0300

спецоперация на украине

вс россии

всу

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мотострелковые подразделения группировки "Запад" в течение суток улучшили положение по переднему краю и овладела 40 опорными пунктами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. При этом ударом управляемыми снарядами российские войска уничтожили 11 минометных расчетов, 45 боевиков и две единицы автомобильной техники 44-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Купянск Узловой, рассказал начальник пресс-центра группировки.

https://1prime.ru/20240817/kadyrov-850952621.html

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