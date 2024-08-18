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В дептрансе Москвы рассказали, что пассажиры забывали в транспорте
В дептрансе Москвы рассказали, что пассажиры забывали в транспорте - 18.08.2024, ПРАЙМ
В дептрансе Москвы рассказали, что пассажиры забывали в транспорте
В июле в московском транспорте было оставлено более четырёх тысяч предметов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T14:25+0300
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В июле в московском транспорте было оставлено более четырёх тысяч предметов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что за июль пассажиры московского транспорта оставили более четырех тысяч предметов, включая гусли, баян "Ростов-Дон" и 24 свадебных бокала.В ведомстве также рассказали, что среди забытых вещей были, например, метровая игрушка в виде осьминога, статуэтка Бабы Яги с совой, а также много других интересных находок.Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с начала 2024 года на склад забытых вещей поступило более 30 тысяч предметов.
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россия, москва, транспорт, метро
РОССИЯ, МОСКВА, Транспорт, метро
В дептрансе Москвы рассказали, что пассажиры забывали в транспорте
Дептранс: среди забытых в транспорте Москвы вещей были гусли, баян и бокалы
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В июле в московском транспорте было оставлено более четырёх тысяч предметов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что за июль пассажиры московского транспорта оставили более четырех тысяч предметов, включая гусли, баян "Ростов-Дон" и 24 свадебных бокала.
В ведомстве также рассказали, что среди забытых вещей были, например, метровая игрушка в виде осьминога, статуэтка Бабы Яги с совой, а также много других интересных находок.
Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с начала 2024 года на склад забытых вещей поступило более 30 тысяч предметов.
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