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В дептрансе Москвы рассказали, что пассажиры забывали в транспорте

В дептрансе Москвы рассказали, что пассажиры забывали в транспорте - 18.08.2024, ПРАЙМ

В дептрансе Москвы рассказали, что пассажиры забывали в транспорте

В июле в московском транспорте было оставлено более четырёх тысяч предметов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T14:25+0300

2024-08-18T14:25+0300

2024-08-18T14:25+0300

россия

москва

транспорт

метро

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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В июле в московском транспорте было оставлено более четырёх тысяч предметов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что за июль пассажиры московского транспорта оставили более четырех тысяч предметов, включая гусли, баян "Ростов-Дон" и 24 свадебных бокала.В ведомстве также рассказали, что среди забытых вещей были, например, метровая игрушка в виде осьминога, статуэтка Бабы Яги с совой, а также много других интересных находок.Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с начала 2024 года на склад забытых вещей поступило более 30 тысяч предметов.

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россия, москва, транспорт, метро