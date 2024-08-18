Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль - 18.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240818/ugol-850966236.html
Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль
Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль - 18.08.2024, ПРАЙМ
Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль
Колумбия останавливает экспорт угля в Израиль, следует из указа. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T21:25+0300
2024-08-18T21:25+0300
энергетика
колумбия
израиль
уголь
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/59/841505995_0:96:3301:1952_1920x0_80_0_0_70d39625585b13b709e5049f281c9ba4.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Колумбия останавливает экспорт угля в Израиль, следует из указа. Согласно тексту указа, Колумбия вводит запрет на экспорт угля в Израиль.В июне президент Густаво Петро заявлял, что Колумбия собирается приостановить экспорт угля в Израиль. 2 мая Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем. Это решение было принято после того, как президент Густаво Петро неоднократно высказывал своё несогласие с действиями Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом. В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил колумбийского лидера в антисемитизме. Ранее Колумбия уже остановила все закупки оружия у Израиля. Тем не менее, колумбийский лидер подписал совместное заявление 18 стран, в котором содержится призыв к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе, для установления режима продолжительного прекращения огня.
https://1prime.ru/20240724/ugol-850399104.html
колумбия
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/59/841505995_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_35556a9b324e711306f1ad39ea6adb3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
колумбия, израиль, уголь, экспорт
Энергетика, КОЛУМБИЯ, ИЗРАИЛЬ, уголь, экспорт
21:25 18.08.2024
 
Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль

Колумбия вводит запрет на экспорт угля в Израиль

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРазгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов
Разгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Колумбия останавливает экспорт угля в Израиль, следует из указа.
Согласно тексту указа, Колумбия вводит запрет на экспорт угля в Израиль.
В июне президент Густаво Петро заявлял, что Колумбия собирается приостановить экспорт угля в Израиль.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
МЭА рассказало о сроках снижения спроса на уголь
24 июля, 15:29
2 мая Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем. Это решение было принято после того, как президент Густаво Петро неоднократно высказывал своё несогласие с действиями Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом.
В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил колумбийского лидера в антисемитизме. Ранее Колумбия уже остановила все закупки оружия у Израиля. Тем не менее, колумбийский лидер подписал совместное заявление 18 стран, в котором содержится призыв к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе, для установления режима продолжительного прекращения огня.
 
ЭнергетикаКОЛУМБИЯИЗРАИЛЬугольэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала