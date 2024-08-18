https://1prime.ru/20240818/ugol-850966236.html

Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль

Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль - 18.08.2024, ПРАЙМ

Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль

Колумбия останавливает экспорт угля в Израиль, следует из указа. | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T21:25+0300

2024-08-18T21:25+0300

2024-08-18T21:25+0300

энергетика

колумбия

израиль

уголь

экспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/59/841505995_0:96:3301:1952_1920x0_80_0_0_70d39625585b13b709e5049f281c9ba4.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Колумбия останавливает экспорт угля в Израиль, следует из указа. Согласно тексту указа, Колумбия вводит запрет на экспорт угля в Израиль.В июне президент Густаво Петро заявлял, что Колумбия собирается приостановить экспорт угля в Израиль. 2 мая Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем. Это решение было принято после того, как президент Густаво Петро неоднократно высказывал своё несогласие с действиями Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом. В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил колумбийского лидера в антисемитизме. Ранее Колумбия уже остановила все закупки оружия у Израиля. Тем не менее, колумбийский лидер подписал совместное заявление 18 стран, в котором содержится призыв к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе, для установления режима продолжительного прекращения огня.

https://1prime.ru/20240724/ugol-850399104.html

колумбия

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

колумбия, израиль, уголь, экспорт