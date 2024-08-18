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Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль
Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль - 18.08.2024, ПРАЙМ
Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль
Колумбия останавливает экспорт угля в Израиль, следует из указа. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T21:25+0300
2024-08-18T21:25+0300
2024-08-18T21:25+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Колумбия останавливает экспорт угля в Израиль, следует из указа. Согласно тексту указа, Колумбия вводит запрет на экспорт угля в Израиль.В июне президент Густаво Петро заявлял, что Колумбия собирается приостановить экспорт угля в Израиль. 2 мая Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем. Это решение было принято после того, как президент Густаво Петро неоднократно высказывал своё несогласие с действиями Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом. В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил колумбийского лидера в антисемитизме. Ранее Колумбия уже остановила все закупки оружия у Израиля. Тем не менее, колумбийский лидер подписал совместное заявление 18 стран, в котором содержится призыв к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе, для установления режима продолжительного прекращения огня.
https://1prime.ru/20240724/ugol-850399104.html
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колумбия, израиль, уголь, экспорт
Энергетика, КОЛУМБИЯ, ИЗРАИЛЬ, уголь, экспорт
Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль
Колумбия вводит запрет на экспорт угля в Израиль
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Колумбия останавливает экспорт угля в Израиль, следует из указа.
Согласно тексту указа, Колумбия вводит запрет на экспорт угля в Израиль.
В июне президент Густаво Петро заявлял, что Колумбия собирается приостановить экспорт угля в Израиль.
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2 мая Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем. Это решение было принято после того, как президент Густаво Петро неоднократно высказывал своё несогласие с действиями Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом.
В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил колумбийского лидера в антисемитизме. Ранее Колумбия уже остановила все закупки оружия у Израиля. Тем не менее, колумбийский лидер подписал совместное заявление 18 стран, в котором содержится призыв к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе, для установления режима продолжительного прекращения огня.