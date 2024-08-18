Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишет СМИ - 18.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240818/ukraina-850959680.html
США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишет СМИ
США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишет СМИ - 18.08.2024, ПРАЙМ
США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишет СМИ
Соединенные Штаты не хотят делиться с Украиной разведывательными данными, связанными с объектами на российской территори, потому что опасаются создать... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T08:38+0300
2024-08-18T09:03+0300
россия
украина
киев
спецоперация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не хотят делиться с Украиной разведывательными данными, связанными с объектами на российской территори, потому что опасаются создать впечатление сообщников в атаки ВСУ на Курскую область. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.Газета также уточняет, что Украина не располагает достаточной поддержкой со стороны США и других западных союзников, чтобы достичь какие-либо успехи на фронте. Ранее в Белом доме подчеркнули, что Вашингтон не имеет отношения к атаки Киевом Курской области. Американский президент Джо Байден также говорил, что "не верит" в использование украинскими военными поставляемой Америкой системы HIMARS на российской территории. По его словам, ВСУ "скорее всего" применяли ее только на приграничных с Россией территориях.
https://1prime.ru/20240817/peregovory-850951411.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, киев
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Спецоперация на Украине
08:38 18.08.2024 (обновлено: 09:03 18.08.2024)
 
США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишет СМИ

WSJ: США не дают Киеву разведданные, не желая выглядеть пособником нападения

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не хотят делиться с Украиной разведывательными данными, связанными с объектами на российской территори, потому что опасаются создать впечатление сообщников в атаки ВСУ на Курскую область. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
Газета также уточняет, что Украина не располагает достаточной поддержкой со стороны США и других западных союзников, чтобы достичь какие-либо успехи на фронте.
Ранее в Белом доме подчеркнули, что Вашингтон не имеет отношения к атаки Киевом Курской области. Американский президент Джо Байден также говорил, что "не верит" в использование украинскими военными поставляемой Америкой системы HIMARS на российской территории. По его словам, ВСУ "скорее всего" применяли ее только на приграничных с Россией территориях.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
"Абсолютно нулевой шанс ". На Западе предупредили Украину об опасности
Вчера, 13:04
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала