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США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишет СМИ
США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишет СМИ - 18.08.2024, ПРАЙМ
США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишет СМИ
Соединенные Штаты не хотят делиться с Украиной разведывательными данными, связанными с объектами на российской территори, потому что опасаются создать... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T08:38+0300
2024-08-18T08:38+0300
2024-08-18T09:03+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не хотят делиться с Украиной разведывательными данными, связанными с объектами на российской территори, потому что опасаются создать впечатление сообщников в атаки ВСУ на Курскую область. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.Газета также уточняет, что Украина не располагает достаточной поддержкой со стороны США и других западных союзников, чтобы достичь какие-либо успехи на фронте. Ранее в Белом доме подчеркнули, что Вашингтон не имеет отношения к атаки Киевом Курской области. Американский президент Джо Байден также говорил, что "не верит" в использование украинскими военными поставляемой Америкой системы HIMARS на российской территории. По его словам, ВСУ "скорее всего" применяли ее только на приграничных с Россией территориях.
https://1prime.ru/20240817/peregovory-850951411.html
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РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Спецоперация на Украине
США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишет СМИ
WSJ: США не дают Киеву разведданные, не желая выглядеть пособником нападения