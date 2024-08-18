https://1prime.ru/20240818/ukraina-850959680.html

США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишет СМИ

США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишет СМИ - 18.08.2024, ПРАЙМ

США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишет СМИ

Соединенные Штаты не хотят делиться с Украиной разведывательными данными, связанными с объектами на российской территори, потому что опасаются создать... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T08:38+0300

2024-08-18T08:38+0300

2024-08-18T09:03+0300

россия

украина

киев

спецоперация на украине

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не хотят делиться с Украиной разведывательными данными, связанными с объектами на российской территори, потому что опасаются создать впечатление сообщников в атаки ВСУ на Курскую область. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.Газета также уточняет, что Украина не располагает достаточной поддержкой со стороны США и других западных союзников, чтобы достичь какие-либо успехи на фронте. Ранее в Белом доме подчеркнули, что Вашингтон не имеет отношения к атаки Киевом Курской области. Американский президент Джо Байден также говорил, что "не верит" в использование украинскими военными поставляемой Америкой системы HIMARS на российской территории. По его словам, ВСУ "скорее всего" применяли ее только на приграничных с Россией территориях.

https://1prime.ru/20240817/peregovory-850951411.html

украина

киев

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россия, украина, киев