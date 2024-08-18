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"В два раза быстрее". В США забили тревогу из-за положения ВСУ

"В два раза быстрее". В США забили тревогу из-за положения ВСУ - 18.08.2024, ПРАЙМ

"В два раза быстрее". В США забили тревогу из-за положения ВСУ

Украинская армия теряет огромное количество военной техники, пытаясь прорваться в Курскую область, сообщает обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T11:49+0300

2024-08-18T11:49+0300

2024-08-18T11:49+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украинская армия теряет огромное количество военной техники, пытаясь прорваться в Курскую область, сообщает обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.Эксперт рассказал, что украинские войска лишаются, в том числе, гусеничным бронемашин и колесных транспортеров. По его словам, украинское оружие постоянно попадает под удары беспилотников, артобстрелы и в засады российских военных.Как добавил Экс, в таких условиях ВСУ рискуют потерять еще больше единиц бронерованных машин.Минобороны РФ сообщило 12 августа, что в течение предыдущей недели Вооруженные силы РФ взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в Донецкой народной республики. В четверг стало известно, что российские войска заняли Ивановку.

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россия, украина, сша