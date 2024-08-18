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"В два раза быстрее". В США забили тревогу из-за положения ВСУ - 18.08.2024, ПРАЙМ
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"В два раза быстрее". В США забили тревогу из-за положения ВСУ
"В два раза быстрее". В США забили тревогу из-за положения ВСУ - 18.08.2024, ПРАЙМ
"В два раза быстрее". В США забили тревогу из-за положения ВСУ
Украинская армия теряет огромное количество военной техники, пытаясь прорваться в Курскую область, сообщает обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T11:49+0300
2024-08-18T11:49+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украинская армия теряет огромное количество военной техники, пытаясь прорваться в Курскую область, сообщает обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.Эксперт рассказал, что украинские войска лишаются, в том числе, гусеничным бронемашин и колесных транспортеров. По его словам, украинское оружие постоянно попадает под удары беспилотников, артобстрелы и в засады российских военных.Как добавил Экс, в таких условиях ВСУ рискуют потерять еще больше единиц бронерованных машин.Минобороны РФ сообщило 12 августа, что в течение предыдущей недели Вооруженные силы РФ взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в Донецкой народной республики. В четверг стало известно, что российские войска заняли Ивановку.
https://1prime.ru/20240818/pereimenovanie-850959156.html
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россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
11:49 18.08.2024
 
"В два раза быстрее". В США забили тревогу из-за положения ВСУ

Forbes: ВСУ теряют много военной техники в боях в Курской области

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украинская армия теряет огромное количество военной техники, пытаясь прорваться в Курскую область, сообщает обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
Эксперт рассказал, что украинские войска лишаются, в том числе, гусеничным бронемашин и колесных транспортеров. По его словам, украинское оружие постоянно попадает под удары беспилотников, артобстрелы и в засады российских военных.
Как добавил Экс, в таких условиях ВСУ рискуют потерять еще больше единиц бронерованных машин.
Минобороны РФ сообщило 12 августа, что в течение предыдущей недели Вооруженные силы РФ взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в Донецкой народной республики. В четверг стало известно, что российские войска заняли Ивановку.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
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07:01
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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