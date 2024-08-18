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Захарова прокомментировала сообщения о срыве переговоров с Киевом
Захарова прокомментировала сообщения о срыве переговоров с Киевом - 18.08.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала сообщения о срыве переговоров с Киевом
Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область не срывало никакие переговоры представителей Москвы и Киева, потому что срывать было нечего, сообщила... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T15:11+0300
2024-08-18T15:11+0300
2024-08-18T15:11+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область не срывало никакие переговоры представителей Москвы и Киева, потому что срывать было нечего, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Таким образом дипломат прокомментировала сообщение в газете The Washington Post о том, что атаки ВСУ на Курскую область сорвали переговоры между сторонами конфликта."Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что ВС России не атакуют гражданские объекты на Украине, а, наоборот делают все возможное для их защиты, в отличие от Киева, действия которого угрожают безопасности Запорожской и Курской АЭС.
https://1prime.ru/20240817/grossi-850954931.html
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
Захарова прокомментировала сообщения о срыве переговоров с Киевом
МИД о сообщениях о сорванных ВСУ переговорах: срывать было нечего
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область не срывало никакие переговоры представителей Москвы и Киева, потому что срывать было нечего, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала сообщение в газете The Washington Post о том, что атаки ВСУ на Курскую область сорвали переговоры между сторонами конфликта.
"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что ВС России не атакуют гражданские объекты на Украине, а, наоборот делают все возможное для их защиты, в отличие от Киева, действия которого угрожают безопасности Запорожской и Курской АЭС.
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