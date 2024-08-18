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Захарова прокомментировала сообщения о срыве переговоров с Киевом

Захарова прокомментировала сообщения о срыве переговоров с Киевом - 18.08.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала сообщения о срыве переговоров с Киевом

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область не срывало никакие переговоры представителей Москвы и Киева, потому что срывать было нечего, сообщила... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T15:11+0300

2024-08-18T15:11+0300

2024-08-18T15:11+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область не срывало никакие переговоры представителей Москвы и Киева, потому что срывать было нечего, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Таким образом дипломат прокомментировала сообщение в газете The Washington Post о том, что атаки ВСУ на Курскую область сорвали переговоры между сторонами конфликта."Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что ВС России не атакуют гражданские объекты на Украине, а, наоборот делают все возможное для их защиты, в отличие от Киева, действия которого угрожают безопасности Запорожской и Курской АЭС.

https://1prime.ru/20240817/grossi-850954931.html

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