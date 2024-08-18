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В Польше оценили пересмотр ограничений на оружие после наступления ВСУ
В Польше оценили пересмотр ограничений на оружие после наступления ВСУ - 18.08.2024, ПРАЙМ
В Польше оценили пересмотр ограничений на оружие после наступления ВСУ
Киев извлекает "огромные политические выгоды" от наступления в Курской области, но это не влияет на позицию Запада по противостоянию эскалации конфликта на... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T19:09+0300
2024-08-18T19:09+0300
2024-08-18T19:09+0300
вооружения
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украина
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ.Киев извлекает "огромные политические выгоды" от наступления в Курской области, но это не влияет на позицию Запада по противостоянию эскалации конфликта на Украине, заявил в интервью Reuters глава МВД Польши Томаш Семоняк.Его попросили высказать мнение о том, может ли позиция Запада относительно оружия, поставляемого союзниками Украине, измениться. Речь шла о запрете на использование этого оружия для нанесения ударов по территории России из-за опасений эскалации конфликта.Он заявил, что атака ВСУ на Курскую область вряд ли изменит западную позицию по ограничению оружия, поставляемого Киеву.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что США не были проинформированы о планах ВСУ наступать на Курскую область. При этом она заявила, что Вашингтон поддерживает Украину, так как она защищается от российской агрессии. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Украина самостоятельно принимает решения о проведении каких-либо операций.Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, схожее с позицией Вашингтона, и не стал акцентировать внимание на использовании ВСУ западного оружия на территории России.
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польша, украина, оружие
Вооружения, ПОЛЬША, УКРАИНА, оружие
В Польше оценили пересмотр ограничений на оружие после наступления ВСУ
Reuters: в Польше исключили разрешение на удары по РФ после атаки ВСУ по Курском
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ.
Киев извлекает "огромные политические выгоды" от наступления в Курской области, но это не влияет на позицию Запада по противостоянию эскалации конфликта на Украине, заявил в интервью Reuters
глава МВД Польши Томаш Семоняк.
Его попросили высказать мнение о том, может ли позиция Запада относительно оружия, поставляемого союзниками Украине, измениться. Речь шла о запрете на использование этого оружия для нанесения ударов по территории России из-за опасений эскалации конфликта.
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Он заявил, что атака ВСУ на Курскую область вряд ли изменит западную позицию по ограничению оружия, поставляемого Киеву.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что США не были проинформированы о планах ВСУ наступать на Курскую область. При этом она заявила, что Вашингтон поддерживает Украину, так как она защищается от российской агрессии. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Украина самостоятельно принимает решения о проведении каких-либо операций.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, схожее с позицией Вашингтона, и не стал акцентировать внимание на использовании ВСУ западного оружия на территории России.