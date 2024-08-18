Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше оценили пересмотр ограничений на оружие после наступления ВСУ - 18.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240818/ukraina-850964984.html
В Польше оценили пересмотр ограничений на оружие после наступления ВСУ
В Польше оценили пересмотр ограничений на оружие после наступления ВСУ - 18.08.2024, ПРАЙМ
В Польше оценили пересмотр ограничений на оружие после наступления ВСУ
Киев извлекает "огромные политические выгоды" от наступления в Курской области, но это не влияет на позицию Запада по противостоянию эскалации конфликта на... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T19:09+0300
2024-08-18T19:09+0300
вооружения
польша
украина
оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ.Киев извлекает "огромные политические выгоды" от наступления в Курской области, но это не влияет на позицию Запада по противостоянию эскалации конфликта на Украине, заявил в интервью Reuters глава МВД Польши Томаш Семоняк.Его попросили высказать мнение о том, может ли позиция Запада относительно оружия, поставляемого союзниками Украине, измениться. Речь шла о запрете на использование этого оружия для нанесения ударов по территории России из-за опасений эскалации конфликта.Он заявил, что атака ВСУ на Курскую область вряд ли изменит западную позицию по ограничению оружия, поставляемого Киеву.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что США не были проинформированы о планах ВСУ наступать на Курскую область. При этом она заявила, что Вашингтон поддерживает Украину, так как она защищается от российской агрессии. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Украина самостоятельно принимает решения о проведении каких-либо операций.Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, схожее с позицией Вашингтона, и не стал акцентировать внимание на использовании ВСУ западного оружия на территории России.
https://1prime.ru/20240818/germaniya-850964434.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9c9f79a2072cc8a8919f2224598c2894.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, оружие
Вооружения, ПОЛЬША, УКРАИНА, оружие
19:09 18.08.2024
 
В Польше оценили пересмотр ограничений на оружие после наступления ВСУ

Reuters: в Польше исключили разрешение на удары по РФ после атаки ВСУ по Курском

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ.Киев извлекает "огромные политические выгоды" от наступления в Курской области, но это не влияет на позицию Запада по противостоянию эскалации конфликта на Украине, заявил в интервью Reuters глава МВД Польши Томаш Семоняк.
Его попросили высказать мнение о том, может ли позиция Запада относительно оружия, поставляемого союзниками Украине, измениться. Речь шла о запрете на использование этого оружия для нанесения ударов по территории России из-за опасений эскалации конфликта.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
В Германии забили тревогу из-за состояния немецкого оружия на Украине
17:34
Он заявил, что атака ВСУ на Курскую область вряд ли изменит западную позицию по ограничению оружия, поставляемого Киеву.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что США не были проинформированы о планах ВСУ наступать на Курскую область. При этом она заявила, что Вашингтон поддерживает Украину, так как она защищается от российской агрессии. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Украина самостоятельно принимает решения о проведении каких-либо операций.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, схожее с позицией Вашингтона, и не стал акцентировать внимание на использовании ВСУ западного оружия на территории России.
 
ВооруженияПОЛЬШАУКРАИНАоружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала