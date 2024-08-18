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В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ - 18.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ
В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ - 18.08.2024, ПРАЙМ
В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ
Вооруженные силы Украины должны немедленно спрятать РСЗО HIMARS, так как российские БПЛА фиксируют все их передвижения на линии фронта, написал немецкий... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T09:12+0300
2024-08-18T09:12+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины должны немедленно спрятать РСЗО HIMARS, так как российские БПЛА фиксируют все их передвижения на линии фронта, написал немецкий журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в социальной сети Х."Надеюсь, украинской армии теперь ясно, что ей придется отодвинуть GMLRS (управляемые ракеты для HIMARS. — ред.) еще дальше после обстрелов из Сумской области. Российские дроны ведут наблюдение за всей зоной огневой поддержки (ВСУ. — ред.)", — сообщил он.Как, в свою очередь, заявлял в репортаже для немецкого телеканала Welt другой немецкий журналист, Кристоф Ваннер, после атаки ВСУ на Курскую обалсть у российской армии появилось значительное преимущество над украинскими военными в Донбассе. По его словам, это связано с тем, что Киев перебросило к Курску большое число военнослужащих, что сильно ослабило все остальные направления.
https://1prime.ru/20240818/svo-850957967.html
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россия, украина, всу, донбасс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ДОНБАСС
09:12 18.08.2024
 
В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ

Немецкий журналист Репке призвал ВСУ сделать выводы после уничтожения HIMARS

© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris CapersУстановка HIMARS
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris Capers
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины должны немедленно спрятать РСЗО HIMARS, так как российские БПЛА фиксируют все их передвижения на линии фронта, написал немецкий журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Надеюсь, украинской армии теперь ясно, что ей придется отодвинуть GMLRS (управляемые ракеты для HIMARS. — ред.) еще дальше после обстрелов из Сумской области. Российские дроны ведут наблюдение за всей зоной огневой поддержки (ВСУ. — ред.)", — сообщил он.
Как, в свою очередь, заявлял в репортаже для немецкого телеканала Welt другой немецкий журналист, Кристоф Ваннер, после атаки ВСУ на Курскую обалсть у российской армии появилось значительное преимущество над украинскими военными в Донбассе. По его словам, это связано с тем, что Киев перебросило к Курску большое число военнослужащих, что сильно ослабило все остальные направления.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУДОНБАСС
 
 
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