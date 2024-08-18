https://1prime.ru/20240818/vsu-850960123.html

В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ

В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ - 18.08.2024, ПРАЙМ

В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ

Вооруженные силы Украины должны немедленно спрятать РСЗО HIMARS, так как российские БПЛА фиксируют все их передвижения на линии фронта, написал немецкий... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T09:12+0300

2024-08-18T09:12+0300

2024-08-18T09:12+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины должны немедленно спрятать РСЗО HIMARS, так как российские БПЛА фиксируют все их передвижения на линии фронта, написал немецкий журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в социальной сети Х."Надеюсь, украинской армии теперь ясно, что ей придется отодвинуть GMLRS (управляемые ракеты для HIMARS. — ред.) еще дальше после обстрелов из Сумской области. Российские дроны ведут наблюдение за всей зоной огневой поддержки (ВСУ. — ред.)", — сообщил он.Как, в свою очередь, заявлял в репортаже для немецкого телеканала Welt другой немецкий журналист, Кристоф Ваннер, после атаки ВСУ на Курскую обалсть у российской армии появилось значительное преимущество над украинскими военными в Донбассе. По его словам, это связано с тем, что Киев перебросило к Курску большое число военнослужащих, что сильно ослабило все остальные направления.

https://1prime.ru/20240818/svo-850957967.html

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россия, украина, всу, донбасс