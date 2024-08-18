https://1prime.ru/20240818/vsu-850960123.html
В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ
В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ - 18.08.2024, ПРАЙМ
В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ
Вооруженные силы Украины должны немедленно спрятать РСЗО HIMARS, так как российские БПЛА фиксируют все их передвижения на линии фронта, написал немецкий... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T09:12+0300
2024-08-18T09:12+0300
2024-08-18T09:12+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/40/842944099_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_af9f98ac91d908dbe7404028751a997f.jpg
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины должны немедленно спрятать РСЗО HIMARS, так как российские БПЛА фиксируют все их передвижения на линии фронта, написал немецкий журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в социальной сети Х."Надеюсь, украинской армии теперь ясно, что ей придется отодвинуть GMLRS (управляемые ракеты для HIMARS. — ред.) еще дальше после обстрелов из Сумской области. Российские дроны ведут наблюдение за всей зоной огневой поддержки (ВСУ. — ред.)", — сообщил он.Как, в свою очередь, заявлял в репортаже для немецкого телеканала Welt другой немецкий журналист, Кристоф Ваннер, после атаки ВСУ на Курскую обалсть у российской армии появилось значительное преимущество над украинскими военными в Донбассе. По его словам, это связано с тем, что Киев перебросило к Курску большое число военнослужащих, что сильно ослабило все остальные направления.
https://1prime.ru/20240818/svo-850957967.html
украина
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/40/842944099_720:0:5040:3240_1920x0_80_0_0_984494059e1161f4d502c0fecc9d8e33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу, донбасс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ДОНБАСС
В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ
Немецкий журналист Репке призвал ВСУ сделать выводы после уничтожения HIMARS