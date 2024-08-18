"Многие этого боялись". В Германии высказались о положении ВСУ на фронте
Эксперт бундесвера Масала: подразделения ВСУ на Донбассе остались без поддержки
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Украинские войска на Донбассе остались без поддержки. Об этом в интервью Die Welt сообщил эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
По его данным, Вооруженным силам Украины "не хватает людей" и из-за этой нехватки происходит то, чего "боялись многие, а именно, что наступление в Курской области и удержание там территорий произойдет за счет, так сказать, удержания фронта на Донбассе".
"Кажется, теперь это стало реальностью", — добавил эксперт.
Вместе с тем Масала констатировал, что подразделения ВСУ в Донбассе существенно уступают ВС России в артиллерии, подчеркнув, что украинские войска остались без поддержки и испытывают острый дефицит боеприпасов.
По его данным, Вооруженным силам Украины "не хватает людей" и из-за этой нехватки происходит то, чего "боялись многие, а именно, что наступление в Курской области и удержание там территорий произойдет за счет, так сказать, удержания фронта на Донбассе".
"Кажется, теперь это стало реальностью", — добавил эксперт.
Вместе с тем Масала констатировал, что подразделения ВСУ в Донбассе существенно уступают ВС России в артиллерии, подчеркнув, что украинские войска остались без поддержки и испытывают острый дефицит боеприпасов.