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"Многие этого боялись". В Германии высказались о положении ВСУ на фронте

"Многие этого боялись". В Германии высказались о положении ВСУ на фронте - 18.08.2024, ПРАЙМ

"Многие этого боялись". В Германии высказались о положении ВСУ на фронте

Украинские войска на Донбассе остались без поддержки. Об этом в интервью Die Welt сообщил эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.По его данным,... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T11:40+0300

2024-08-18T11:40+0300

2024-08-18T11:40+0300

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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Украинские войска на Донбассе остались без поддержки. Об этом в интервью Die Welt сообщил эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.По его данным, Вооруженным силам Украины "не хватает людей" и из-за этой нехватки происходит то, чего "боялись многие, а именно, что наступление в Курской области и удержание там территорий произойдет за счет, так сказать, удержания фронта на Донбассе". "Кажется, теперь это стало реальностью", — добавил эксперт. Вместе с тем Масала констатировал, что подразделения ВСУ в Донбассе существенно уступают ВС России в артиллерии, подчеркнув, что украинские войска остались без поддержки и испытывают острый дефицит боеприпасов.

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россия, украина, германия, запад, всу