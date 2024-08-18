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"Усилили давление". ВСУ пожаловались немцам на русских
"Усилили давление". ВСУ пожаловались немцам на русских - 18.08.2024, ПРАЙМ
"Усилили давление". ВСУ пожаловались немцам на русских
ВС РФ продолжает активные наступательные действия в Донбассе и теснить украинские войска, невзирая на операцию в Курской области, говорится в публикации... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T12:30+0300
2024-08-18T12:30+0300
2024-08-18T12:30+0300
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. ВС РФ продолжает активные наступательные действия в Донбассе и теснить украинские войска, невзирая на операцию в Курской области, говорится в публикации немецкого издания Welt со ссылкой на военных Вооруженных сил Украины."Нет, они не ослабили нажим. Наоборот, они усилили давление", — передает издание слова военнослужащего ВСУ.Также авторы статьи отметили, что украинцы жалуются на изобилие российских беспилотников, срывающих их операции, и констатировали, что украинские войска испытывают острую нехватку личного состава.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ГЕРМАНИЯ
"Усилили давление". ВСУ пожаловались немцам на русских
Welt: российские войска усилили давление на ВСУ в Донбассе