https://1prime.ru/20240818/vsu-850961780.html

"Усилили давление". ВСУ пожаловались немцам на русских

"Усилили давление". ВСУ пожаловались немцам на русских - 18.08.2024, ПРАЙМ

"Усилили давление". ВСУ пожаловались немцам на русских

ВС РФ продолжает активные наступательные действия в Донбассе и теснить украинские войска, невзирая на операцию в Курской области, говорится в публикации... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T12:30+0300

2024-08-18T12:30+0300

2024-08-18T12:30+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. ВС РФ продолжает активные наступательные действия в Донбассе и теснить украинские войска, невзирая на операцию в Курской области, говорится в публикации немецкого издания Welt со ссылкой на военных Вооруженных сил Украины."Нет, они не ослабили нажим. Наоборот, они усилили давление", — передает издание слова военнослужащего ВСУ.Также авторы статьи отметили, что украинцы жалуются на изобилие российских беспилотников, срывающих их операции, и констатировали, что украинские войска испытывают острую нехватку личного состава.

https://1prime.ru/20240817/peregovory-850951411.html

украина

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россия, украина, всу, германия