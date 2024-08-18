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"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском
"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском - 18.08.2024, ПРАЙМ
"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском
Вторжение ВСУ в Курскую область значительно уменьшило шансы на мирное урегулирование конфликта путем переговоров, такое мнение высказал в интервью бывший... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T18:43+0300
2024-08-18T18:43+0300
2024-08-18T18:43+0300
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Вторжение ВСУ в Курскую область значительно уменьшило шансы на мирное урегулирование конфликта путем переговоров, такое мнение высказал в интервью бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Советник отметил, что если раньше была какая-то возможность переговоров между РФ и Украиной, то после атаки ВСУ на Курскую область шансы на мирное урегулирование украинского конфликта сошли на нет.По его мнению, действия ВСУ создают угрозу для самого Киева и могут привести к краху режима Зеленского. Он считает, что наступление на столицу Украины может ликвидировать киевский режим. Если Зеленского не свергнут, он сбежит в другое место. В Вашингтоне снова обсуждают создание анклава для сбежавшего правительства Зеленского со Львовом в качестве альтернативной столицы.
https://1prime.ru/20240818/ukraina-850964722.html
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украина, сво, всу, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ, Владимир Зеленский
"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском
Макгрегор: после вторжения ВСУ в Курскую область шанс на переговоры упущен
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ.
Вторжение ВСУ в Курскую область значительно уменьшило шансы на мирное урегулирование конфликта путем переговоров, такое мнение высказал в интервью
бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Советник отметил, что если раньше была какая-то возможность переговоров между РФ и Украиной, то после атаки ВСУ на Курскую область шансы на мирное урегулирование украинского конфликта сошли на нет.
Еврокомиссар рассказал о грядущей проблеме Киева
По его мнению, действия ВСУ создают угрозу для самого Киева и могут привести к краху режима Зеленского.
Он считает, что наступление на столицу Украины может ликвидировать киевский режим. Если Зеленского не свергнут, он сбежит в другое место. В Вашингтоне снова обсуждают создание анклава для сбежавшего правительства Зеленского со Львовом в качестве альтернативной столицы.