Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Амстердаме запретили чиновникам использовать Telegram - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240819/amsterdam-850980293.html
В Амстердаме запретили чиновникам использовать Telegram
В Амстердаме запретили чиновникам использовать Telegram - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Амстердаме запретили чиновникам использовать Telegram
Муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на рабочих телефонах из-за риска шпионажа, сообщил член городского совета по вопросам... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T14:19+0300
2024-08-19T14:19+0300
политика
нидерланды
telegram
блокировка telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/64/842356464_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_663fc45997172be807423ce084f99a46.jpg
ГААГА, 19 авг — ПРАЙМ. Муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на рабочих телефонах из-за риска шпионажа, сообщил член городского совета по вопросам информационных технологий Александр Шольтес.Шольтес подтвердил радиостанции BNR, что муниципалитет Амстердама принял решение запретить своим государственным служащим использовать мессенджер Telegram на рабочих телефонах. Причиной запрета стала "преступная деятельность в приложении и риск шпионажа". Ограничение было введено в конце апреля, но публично об этом не сообщалось.По его словам, Telegram – это "пристанище для хакеров, киберпреступников и наркоторговцев".Шольтес подтвердил радиостанции BNR, что муниципалитет Амстердама принял решение запретить своим государственным служащим использовать мессенджер Telegram на рабочих телефонах. Причиной запрета стала "преступная деятельность в приложении и риск шпионажа". Ограничение было введено в конце апреля, но публично об этом не сообщалось.Как сообщается, в других муниципалитетах Нидерландов использование Telegram не запрещено. В июне стало известно, что муниципалитет Амстердама отказывается от камер, произведенных в Китае, "из-за опасений относительно соблюдения прав человека и возможного шпионажа".
https://1prime.ru/20240819/podryv-850979776.html
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/64/842356464_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_b116a4542a0e7e253539cf6cbffa329e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нидерланды, telegram, блокировка telegram
Политика, НИДЕРЛАНДЫ, Telegram, Блокировка Telegram
14:19 19.08.2024
 
В Амстердаме запретили чиновникам использовать Telegram

В Амстердаме запретили чиновникам использовать Telegram из-за "риска шпионажа"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмстердам, Нидерланды
Амстердам, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГААГА, 19 авг — ПРАЙМ. Муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на рабочих телефонах из-за риска шпионажа, сообщил член городского совета по вопросам информационных технологий Александр Шольтес.
Шольтес подтвердил радиостанции BNR, что муниципалитет Амстердама принял решение запретить своим государственным служащим использовать мессенджер Telegram на рабочих телефонах. Причиной запрета стала "преступная деятельность в приложении и риск шпионажа". Ограничение было введено в конце апреля, но публично об этом не сообщалось.
Берлин, Германия
В Берлине заявили, что обмениваются с РФ информацией по "Северным потокам"
14:08
По его словам, Telegram – это "пристанище для хакеров, киберпреступников и наркоторговцев".
Шольтес подтвердил радиостанции BNR, что муниципалитет Амстердама принял решение запретить своим государственным служащим использовать мессенджер Telegram на рабочих телефонах. Причиной запрета стала "преступная деятельность в приложении и риск шпионажа". Ограничение было введено в конце апреля, но публично об этом не сообщалось.
Как сообщается, в других муниципалитетах Нидерландов использование Telegram не запрещено. В июне стало известно, что муниципалитет Амстердама отказывается от камер, произведенных в Китае, "из-за опасений относительно соблюдения прав человека и возможного шпионажа".
 
ПолитикаНИДЕРЛАНДЫTelegramБлокировка Telegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала