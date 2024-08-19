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В Амстердаме запретили чиновникам использовать Telegram
В Амстердаме запретили чиновникам использовать Telegram - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Амстердаме запретили чиновникам использовать Telegram
Муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на рабочих телефонах из-за риска шпионажа, сообщил член городского совета по вопросам... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T14:19+0300
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ГААГА, 19 авг — ПРАЙМ. Муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на рабочих телефонах из-за риска шпионажа, сообщил член городского совета по вопросам информационных технологий Александр Шольтес.Шольтес подтвердил радиостанции BNR, что муниципалитет Амстердама принял решение запретить своим государственным служащим использовать мессенджер Telegram на рабочих телефонах. Причиной запрета стала "преступная деятельность в приложении и риск шпионажа". Ограничение было введено в конце апреля, но публично об этом не сообщалось.По его словам, Telegram – это "пристанище для хакеров, киберпреступников и наркоторговцев".Шольтес подтвердил радиостанции BNR, что муниципалитет Амстердама принял решение запретить своим государственным служащим использовать мессенджер Telegram на рабочих телефонах. Причиной запрета стала "преступная деятельность в приложении и риск шпионажа". Ограничение было введено в конце апреля, но публично об этом не сообщалось.Как сообщается, в других муниципалитетах Нидерландов использование Telegram не запрещено. В июне стало известно, что муниципалитет Амстердама отказывается от камер, произведенных в Китае, "из-за опасений относительно соблюдения прав человека и возможного шпионажа".
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Политика, НИДЕРЛАНДЫ, Telegram, Блокировка Telegram
В Амстердаме запретили чиновникам использовать Telegram
В Амстердаме запретили чиновникам использовать Telegram из-за "риска шпионажа"
ГААГА, 19 авг — ПРАЙМ. Муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на рабочих телефонах из-за риска шпионажа, сообщил член городского совета по вопросам информационных технологий Александр Шольтес.
Шольтес подтвердил радиостанции BNR, что муниципалитет Амстердама принял решение запретить своим государственным служащим использовать мессенджер Telegram на рабочих телефонах. Причиной запрета стала "преступная деятельность в приложении и риск шпионажа". Ограничение было введено в конце апреля, но публично об этом не сообщалось.
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По его словам, Telegram – это "пристанище для хакеров, киберпреступников и наркоторговцев".
Шольтес подтвердил радиостанции BNR, что муниципалитет Амстердама принял решение запретить своим государственным служащим использовать мессенджер Telegram на рабочих телефонах. Причиной запрета стала "преступная деятельность в приложении и риск шпионажа". Ограничение было введено в конце апреля, но публично об этом не сообщалось.
Как сообщается, в других муниципалитетах Нидерландов использование Telegram не запрещено. В июне стало известно, что муниципалитет Амстердама отказывается от камер, произведенных в Китае, "из-за опасений относительно соблюдения прав человека и возможного шпионажа".