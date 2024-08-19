https://1prime.ru/20240819/arsenal-850973368.html

Расширенное сдерживание. На Западе оправдали рост ядерного арсенала США

Расширенное сдерживание. На Западе оправдали рост ядерного арсенала США - 19.08.2024, ПРАЙМ

Расширенное сдерживание. На Западе оправдали рост ядерного арсенала США

Ядерная деэскалация после холодной войны закончилась, и началось новое соперничество между ядерными державами. При этом соперничество стало более сложным и... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T11:09+0300

2024-08-19T11:09+0300

2024-08-19T11:09+0300

сша

ядерное оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ядерная деэскалация после холодной войны закончилась, и началось новое соперничество между ядерными державами. При этом соперничество стало более сложным и непредсказуемым, чем биполярная конфронтация между США и СССР, пишет британский журнал The Economist.Как отмечается, США вынуждены увеличивать свой ядерный арсенал для защиты союзников, иначе это может привести к распространению ядерного оружия как у друзей, так и у врагов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕсть и новые угрозы, касающиеся изменений в ядерном арсенале. Китай строит ракетные шахты, Иран и Северная Корея стремятся к созданию ядерного оружия, а Россия и США увеличивают свои арсеналы.Ранее США сократили свой ядерный арсенал, но теперь вынуждены его наращивать из-за новых угроз, отмечается в публикации.Со своей стороны, Китай может стать третьей ядерной сверхдержавой, а распространение ядерных технологий увеличивает риск их попадания в руки новых стран.При этом переговоры по контролю вооружений зашли в тупик, и Россия, Китай и Северная Корея не заинтересованы в диалоге.По мнению автора, США должны быть готовы к созданию более крупного арсенала и разработке новых видов ядерного оружия. Расширенное сдерживание — обещание в случае необходимости защитить союзников — важно для предотвращения распространения ядерного оружия и обеспечения безопасности дружественных стран, подчеркивает он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240813/gonka-850856887.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ядерное оружие