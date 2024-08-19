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Расширенное сдерживание. На Западе оправдали рост ядерного арсенала США - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Расширенное сдерживание. На Западе оправдали рост ядерного арсенала США
Расширенное сдерживание. На Западе оправдали рост ядерного арсенала США - 19.08.2024, ПРАЙМ
Расширенное сдерживание. На Западе оправдали рост ядерного арсенала США
Ядерная деэскалация после холодной войны закончилась, и началось новое соперничество между ядерными державами. При этом соперничество стало более сложным и... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T11:09+0300
2024-08-19T11:09+0300
сша
ядерное оружие
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ядерная деэскалация после холодной войны закончилась, и началось новое соперничество между ядерными державами. При этом соперничество стало более сложным и непредсказуемым, чем биполярная конфронтация между США и СССР, пишет британский журнал The Economist.Как отмечается, США вынуждены увеличивать свой ядерный арсенал для защиты союзников, иначе это может привести к распространению ядерного оружия как у друзей, так и у врагов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕсть и новые угрозы, касающиеся изменений в ядерном арсенале. Китай строит ракетные шахты, Иран и Северная Корея стремятся к созданию ядерного оружия, а Россия и США увеличивают свои арсеналы.Ранее США сократили свой ядерный арсенал, но теперь вынуждены его наращивать из-за новых угроз, отмечается в публикации.Со своей стороны, Китай может стать третьей ядерной сверхдержавой, а распространение ядерных технологий увеличивает риск их попадания в руки новых стран.При этом переговоры по контролю вооружений зашли в тупик, и Россия, Китай и Северная Корея не заинтересованы в диалоге.По мнению автора, США должны быть готовы к созданию более крупного арсенала и разработке новых видов ядерного оружия. Расширенное сдерживание — обещание в случае необходимости защитить союзников — важно для предотвращения распространения ядерного оружия и обеспечения безопасности дружественных стран, подчеркивает он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, ядерное оружие
США, ядерное оружие
11:09 19.08.2024
 
Расширенное сдерживание. На Западе оправдали рост ядерного арсенала США

The Economist: США хотят увеличить свой ядерный арсенал

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ядерная деэскалация после холодной войны закончилась, и началось новое соперничество между ядерными державами. При этом соперничество стало более сложным и непредсказуемым, чем биполярная конфронтация между США и СССР, пишет британский журнал The Economist.
Как отмечается, США вынуждены увеличивать свой ядерный арсенал для защиты союзников, иначе это может привести к распространению ядерного оружия как у друзей, так и у врагов.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Есть и новые угрозы, касающиеся изменений в ядерном арсенале. Китай строит ракетные шахты, Иран и Северная Корея стремятся к созданию ядерного оружия, а Россия и США увеличивают свои арсеналы.
Флаг США
"Ядерный антракт" закончился. Вашингтон начал готовиться к немыслимому
13 августа, 15:42
Ранее США сократили свой ядерный арсенал, но теперь вынуждены его наращивать из-за новых угроз, отмечается в публикации.
Со своей стороны, Китай может стать третьей ядерной сверхдержавой, а распространение ядерных технологий увеличивает риск их попадания в руки новых стран.
При этом переговоры по контролю вооружений зашли в тупик, и Россия, Китай и Северная Корея не заинтересованы в диалоге.
По мнению автора, США должны быть готовы к созданию более крупного арсенала и разработке новых видов ядерного оружия. Расширенное сдерживание — обещание в случае необходимости защитить союзников — важно для предотвращения распространения ядерного оружия и обеспечения безопасности дружественных стран, подчеркивает он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАядерное оружие
 
 
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