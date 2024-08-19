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Расширенное сдерживание. На Западе оправдали рост ядерного арсенала США
Расширенное сдерживание. На Западе оправдали рост ядерного арсенала США - 19.08.2024, ПРАЙМ
Расширенное сдерживание. На Западе оправдали рост ядерного арсенала США
Ядерная деэскалация после холодной войны закончилась, и началось новое соперничество между ядерными державами. При этом соперничество стало более сложным и... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T11:09+0300
2024-08-19T11:09+0300
2024-08-19T11:09+0300
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ядерное оружие
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ядерная деэскалация после холодной войны закончилась, и началось новое соперничество между ядерными державами. При этом соперничество стало более сложным и непредсказуемым, чем биполярная конфронтация между США и СССР, пишет британский журнал The Economist.Как отмечается, США вынуждены увеличивать свой ядерный арсенал для защиты союзников, иначе это может привести к распространению ядерного оружия как у друзей, так и у врагов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕсть и новые угрозы, касающиеся изменений в ядерном арсенале. Китай строит ракетные шахты, Иран и Северная Корея стремятся к созданию ядерного оружия, а Россия и США увеличивают свои арсеналы.Ранее США сократили свой ядерный арсенал, но теперь вынуждены его наращивать из-за новых угроз, отмечается в публикации.Со своей стороны, Китай может стать третьей ядерной сверхдержавой, а распространение ядерных технологий увеличивает риск их попадания в руки новых стран.При этом переговоры по контролю вооружений зашли в тупик, и Россия, Китай и Северная Корея не заинтересованы в диалоге.По мнению автора, США должны быть готовы к созданию более крупного арсенала и разработке новых видов ядерного оружия. Расширенное сдерживание — обещание в случае необходимости защитить союзников — важно для предотвращения распространения ядерного оружия и обеспечения безопасности дружественных стран, подчеркивает он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, ядерное оружие
Расширенное сдерживание. На Западе оправдали рост ядерного арсенала США
The Economist: США хотят увеличить свой ядерный арсенал
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.
Ядерная деэскалация после холодной войны закончилась, и началось новое соперничество между ядерными державами. При этом соперничество стало более сложным и непредсказуемым, чем биполярная конфронтация между США и СССР, пишет британский журнал The Economist
.
Как отмечается, США вынуждены увеличивать свой ядерный арсенал для защиты союзников, иначе это может привести к распространению ядерного оружия как у друзей, так и у врагов.
Есть и новые угрозы, касающиеся изменений в ядерном арсенале. Китай строит ракетные шахты, Иран и Северная Корея стремятся к созданию ядерного оружия, а Россия и США увеличивают свои арсеналы.
"Ядерный антракт" закончился. Вашингтон начал готовиться к немыслимому
Ранее США сократили свой ядерный арсенал, но теперь вынуждены его наращивать из-за новых угроз, отмечается в публикации.
Со своей стороны, Китай может стать третьей ядерной сверхдержавой, а распространение ядерных технологий увеличивает риск их попадания в руки новых стран.
При этом переговоры по контролю вооружений зашли в тупик, и Россия, Китай и Северная Корея не заинтересованы в диалоге.
По мнению автора, США должны быть готовы к созданию более крупного арсенала и разработке новых видов ядерного оружия. Расширенное сдерживание — обещание в случае необходимости защитить союзников — важно для предотвращения распространения ядерного оружия и обеспечения безопасности дружественных стран, подчеркивает он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>