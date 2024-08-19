https://1prime.ru/20240819/aviatsiya-850971830.html

Снова русские виноваты. Западные перевозчики покидают Китай

Снова русские виноваты. Западные перевозчики покидают Китай - 19.08.2024, ПРАЙМ

Снова русские виноваты. Западные перевозчики покидают Китай

Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай, поскольку низкий спрос и высокая стоимость полетов в российском воздушном пространстве подрывают их способность... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T10:42+0300

2024-08-19T10:42+0300

2024-08-19T11:03+0300

россия

китай

запад

авиация

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай, поскольку низкий спрос и высокая стоимость полетов в российском воздушном пространстве подрывают их способность конкурировать с местными перевозчиками, передает Financial Times.Согласно изданию, до пандемии COVID-19 Китай рассматривался западными странами как возможность роста для западных авиакомпаний, надеющихся извлечь выгоду из ее растущей экономики и увеличения числа туристов с большими деньгами.Тем не менее, для многих авиакомпаний закрытие российского воздушного пространства стало самым значительным фактором, сделавшим маршруты нежизнеспособными, говорят руководители отрасли."Китайские перевозчики, которым разрешено летать в воздушном пространстве России, имеют несправедливое преимущество перед нами (западными авиакомпаниями - прим.ред.)", - отметил в 2023 году Бен Смит, исполнительный директор Air France-KLM.Отмечается, что Россия в 2022 году запретила американским и европейским авиакомпаниям полеты над своей территорией, что вынуждает их отклоняться от обычных маршрутов при полетах в восточные регионы Азии.Это увеличивает расходы на топливо, которые составляют от 25 до 30 процентов эксплуатационных расходов, что приводит к жалобам авиакомпаний на то, что они находятся в невыгодном конкурентном положении по сравнению с китайскими перевозчиками, которые по-прежнему летают над Россией.Возможность летать над Россией позволила крупнейшим китайским перевозчикам занять "существенную" долю рынка на маршрутах в Западную Европу, заключил Джейсон Сум, аналитик по исследованию акций DBS.

https://1prime.ru/20240819/finansy-850971489.html

китай

запад

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россия, китай, запад, авиация