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Дилеры в России начали распродавать седаны Honda Crider - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Дилеры в России начали распродавать седаны Honda Crider
Дилеры в России начали распродавать седаны Honda Crider - 19.08.2024, ПРАЙМ
Дилеры в России начали распродавать седаны Honda Crider
На российском автомобильном рынке снизились цены на седан Honda Crider. Теперь стоимость "японца" стартует от 1,85 млн рублей, старая цена составляла 2,05 млн... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T10:22+0300
2024-08-19T10:22+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке снизились цены на седан Honda Crider. Теперь стоимость "японца" стартует от 1,85 млн рублей, старая цена составляла 2,05 млн рублей, рассказали в издании "CarExpo"."Под капотом" авто расположился турбодвигатель мощностью 122 л.с. и объемом 1 литр, а также вариатор. Габариты автомобиля составляют 1804 мм в ширину, 1509 мм в высоту, колесная база - 2730 мм.Седан отличается богатым оснащением и высокотехнологичной системой управления. Так, в салоне предустановлена приборная панель с цифровым спидометром, кожаные кресла, есть камера заднего вида, колеса отличаются 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Главная особенность этой модели - возможность разложить небольшой столик, в который трансформируется центральный подлокотник заднего сидения.За эту же стоимость в России можно приобрести отечественную Lada Vesta, однако "японец" отмечен большим функционалом и лучшими техническими характеристиками.
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honda, авторынок рф
Honda, авторынок РФ
10:22 19.08.2024
 
Дилеры в России начали распродавать седаны Honda Crider

"CarExpo": В России начались распродажи седана Honda Crider по 1,8 млн рублей

© Фото : flickr.comHonda
Honda - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© Фото : flickr.com
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке снизились цены на седан Honda Crider. Теперь стоимость "японца" стартует от 1,85 млн рублей, старая цена составляла 2,05 млн рублей, рассказали в издании "CarExpo".
"Под капотом" авто расположился турбодвигатель мощностью 122 л.с. и объемом 1 литр, а также вариатор. Габариты автомобиля составляют 1804 мм в ширину, 1509 мм в высоту, колесная база - 2730 мм.
Седан отличается богатым оснащением и высокотехнологичной системой управления. Так, в салоне предустановлена приборная панель с цифровым спидометром, кожаные кресла, есть камера заднего вида, колеса отличаются 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Главная особенность этой модели - возможность разложить небольшой столик, в который трансформируется центральный подлокотник заднего сидения.
За эту же стоимость в России можно приобрести отечественную Lada Vesta, однако "японец" отмечен большим функционалом и лучшими техническими характеристиками.
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