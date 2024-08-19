https://1prime.ru/20240819/avtomobil-850972240.html

В России начались продажи Toyota Wildlander новейшего поколения

В России начались продажи Toyota Wildlander новейшего поколения - 19.08.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи Toyota Wildlander новейшего поколения

На российском авторынке появились кроссоверы Toyota Wildlander первого поколения, которые представляют собой разновидность Toyota RAV4 пятого поколения и... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T10:47+0300

2024-08-19T10:47+0300

2024-08-19T11:13+0300

toyota

авторынок рф

китайский автопром

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке появились кроссоверы Toyota Wildlander первого поколения, которые представляют собой разновидность Toyota RAV4 пятого поколения и производится в Китае на совместном предприятии, рассказали в издании "Autonews".Дилеры предлагают кроссовер с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 171 л.с. и гибридной силовой установкой из бензинового и электрического мотора. В сумме мощность автомобиля оценивается в 222 л.с.Габариты новинки составляют 4665 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1680 мм в высоту, колесная база не превышает 2690 мм. От стандартной модели RAV4 кроссовер отличается модернизированной передней частью, а также обновленным дизайном светотехники.Автомобиль можно приобрести по цене от 4 590 000 рублей, самая дорогая модель с расширенной комплектацией доступна за 5 850 000 рублей.

https://1prime.ru/20240819/avtomobil-850971342.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

toyota, авторынок рф, китайский автопром