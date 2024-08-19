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В России начались продажи Toyota Wildlander новейшего поколения - 19.08.2024, ПРАЙМ
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В России начались продажи Toyota Wildlander новейшего поколения
В России начались продажи Toyota Wildlander новейшего поколения - 19.08.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи Toyota Wildlander новейшего поколения
На российском авторынке появились кроссоверы Toyota Wildlander первого поколения, которые представляют собой разновидность Toyota RAV4 пятого поколения и... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T10:47+0300
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toyota
авторынок рф
китайский автопром
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке появились кроссоверы Toyota Wildlander первого поколения, которые представляют собой разновидность Toyota RAV4 пятого поколения и производится в Китае на совместном предприятии, рассказали в издании "Autonews".Дилеры предлагают кроссовер с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 171 л.с. и гибридной силовой установкой из бензинового и электрического мотора. В сумме мощность автомобиля оценивается в 222 л.с.Габариты новинки составляют 4665 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1680 мм в высоту, колесная база не превышает 2690 мм. От стандартной модели RAV4 кроссовер отличается модернизированной передней частью, а также обновленным дизайном светотехники.Автомобиль можно приобрести по цене от 4 590 000 рублей, самая дорогая модель с расширенной комплектацией доступна за 5 850 000 рублей.
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toyota, авторынок рф, китайский автопром
Toyota, авторынок РФ, китайский автопром
10:47 19.08.2024 (обновлено: 11:13 19.08.2024)
 
В России начались продажи Toyota Wildlander новейшего поколения

"Autonews": дилеры привезли в Россию новый Toyota Wildlander за 4,6 млн рублей

CC BY-SA 4.0 / User3204 / Toyota Wildlander (cropped image)Автомобиль Toyota Wildlander
Автомобиль Toyota Wildlander - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
CC BY-SA 4.0 / User3204 / Toyota Wildlander (cropped image)
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке появились кроссоверы Toyota Wildlander первого поколения, которые представляют собой разновидность Toyota RAV4 пятого поколения и производится в Китае на совместном предприятии, рассказали в издании "Autonews".
Дилеры предлагают кроссовер с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 171 л.с. и гибридной силовой установкой из бензинового и электрического мотора. В сумме мощность автомобиля оценивается в 222 л.с.
Габариты новинки составляют 4665 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1680 мм в высоту, колесная база не превышает 2690 мм. От стандартной модели RAV4 кроссовер отличается модернизированной передней частью, а также обновленным дизайном светотехники.
Автомобиль можно приобрести по цене от 4 590 000 рублей, самая дорогая модель с расширенной комплектацией доступна за 5 850 000 рублей.
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Toyotaавторынок РФкитайский автопром
 
 
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