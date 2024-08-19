https://1prime.ru/20240819/avtomobili-850976238.html

Эксперт назвал топ-5 самых выносливых автомобилей

Эксперт назвал топ-5 самых выносливых автомобилей - 19.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал топ-5 самых выносливых автомобилей

Некоторые модели автомобилей марок Ford, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Skoda могут без серьезных проблем проехать расстояния от 300 тысяч километров и... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T12:30+0300

2024-08-19T12:30+0300

2024-08-19T12:30+0300

авторынок рф

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83069/92/830699271_0:195:3050:1911_1920x0_80_0_0_9aaf73dfe0d6ff8a7bc726b4761c7d04.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Некоторые модели автомобилей марок Ford, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Skoda могут без серьезных проблем проехать расстояния от 300 тысяч километров и более, заявил глава отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев. Его слова приводит "Российская газета".Так, в топ-5 выносливых автомобилей входит Ford Kuga второго поколения с атмосферным мотором на 2,5 литра. Простота и надежность конструкции мотора позволяет автомобилю без труда проезжать 300 000 километров, не значительно ухудшая свои характеристики.При своевременном и правильном обслуживании Kia Rio и Hyundai Solaris могут стать отличными вариантами для частых путешествий на длительные расстояния. Особенность этих моделей заключается в том, что заводской катализатор может прийти в негодность раньше достижения отметки в 100 тысяч километров. Схожей проблемой с ремнем ГРМ обладает и Renault Logan с моторами 1.4 8V на 75 л.с. и 1.6 8V на 87 или 84 л.с. Своевременное ТО, однако, предотвратит появление серьезных проблем. Еще одними номинантами в списке являются Volkswagen Polo и Skoda Rapid с двигателем 1.6 л на 90 и 110 л.с.

https://1prime.ru/20240819/avto-850974755.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авторынок рф, россия