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Эксперт назвал топ-5 самых выносливых автомобилей - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал топ-5 самых выносливых автомобилей
Эксперт назвал топ-5 самых выносливых автомобилей - 19.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал топ-5 самых выносливых автомобилей
Некоторые модели автомобилей марок Ford, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Skoda могут без серьезных проблем проехать расстояния от 300 тысяч километров и... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T12:30+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Некоторые модели автомобилей марок Ford, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Skoda могут без серьезных проблем проехать расстояния от 300 тысяч километров и более, заявил глава отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев. Его слова приводит "Российская газета".Так, в топ-5 выносливых автомобилей входит Ford Kuga второго поколения с атмосферным мотором на 2,5 литра. Простота и надежность конструкции мотора позволяет автомобилю без труда проезжать 300 000 километров, не значительно ухудшая свои характеристики.При своевременном и правильном обслуживании Kia Rio и Hyundai Solaris могут стать отличными вариантами для частых путешествий на длительные расстояния. Особенность этих моделей заключается в том, что заводской катализатор может прийти в негодность раньше достижения отметки в 100 тысяч километров. Схожей проблемой с ремнем ГРМ обладает и Renault Logan с моторами 1.4 8V на 75 л.с. и 1.6 8V на 87 или 84 л.с. Своевременное ТО, однако, предотвратит появление серьезных проблем. Еще одними номинантами в списке являются Volkswagen Polo и Skoda Rapid с двигателем 1.6 л на 90 и 110 л.с.
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12:30 19.08.2024
 
Эксперт назвал топ-5 самых выносливых автомобилей

Эксперт Антюфьев перечислил 5 автомобилей с ресурсом более 300 тысяч километров

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобили на федеральной трассе Р257.
Автомобили на федеральной трассе Р257. - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Некоторые модели автомобилей марок Ford, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Skoda могут без серьезных проблем проехать расстояния от 300 тысяч километров и более, заявил глава отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев. Его слова приводит "Российская газета".
Так, в топ-5 выносливых автомобилей входит Ford Kuga второго поколения с атмосферным мотором на 2,5 литра. Простота и надежность конструкции мотора позволяет автомобилю без труда проезжать 300 000 километров, не значительно ухудшая свои характеристики.
При своевременном и правильном обслуживании Kia Rio и Hyundai Solaris могут стать отличными вариантами для частых путешествий на длительные расстояния. Особенность этих моделей заключается в том, что заводской катализатор может прийти в негодность раньше достижения отметки в 100 тысяч километров.
Схожей проблемой с ремнем ГРМ обладает и Renault Logan с моторами 1.4 8V на 75 л.с. и 1.6 8V на 87 или 84 л.с. Своевременное ТО, однако, предотвратит появление серьезных проблем. Еще одними номинантами в списке являются Volkswagen Polo и Skoda Rapid с двигателем 1.6 л на 90 и 110 л.с.
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