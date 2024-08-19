https://1prime.ru/20240819/banki-850983821.html

В России сократилось число дополнительных офисов банков

В России сократилось число дополнительных офисов банков - 19.08.2024, ПРАЙМ

В России сократилось число дополнительных офисов банков

Число допофисов банков в РФ за январь-июль 2024 года снизилось на 590 единиц, что на 80% больше показателя аналогичного периода прошлого года, до 23,9 тысячи... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T16:08+0300

2024-08-19T16:08+0300

2024-08-19T16:08+0300

экономика

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Число допофисов банков в РФ за январь-июль 2024 года снизилось на 590 единиц, что на 80% больше показателя аналогичного периода прошлого года, до 23,9 тысячи. За июль их количество сократилось на 146 единиц, что на 15,6% меньше, чем в июне, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "За июль число банковских допофисов в целом по России сократилось на 146 единиц, тогда как за июнь – на 173, за май – на 100, за апрель на 101. За 7 месяцев этого года число допофисов в РФ снизилось на 590 единиц до 23 928 допофисов на 1 августа 2024 года, тогда как за аналогичный период прошлого года – на 328 единиц, что свидетельствует об ускорении процесса сокращения банковской сети в РФ", - сказал Осадчий. Эксперт отметил, что основной вклад в этот процесс внес Сбербанк: за июль число его допофисов снизилось на 62 единицы. У лидера банковского сектора страны сокращение в июле было самым большим за 7 месяцев этого года. Среди регионов России наибольшее сокращение было зафиксировано в июле в Москве (-21), на втором месте – Республика Татарстан (-16), на третьем – Саратовская область (-14). В Белгородской области число допофисов снизилось за июль на 4 единицы. "На новых территориях темп роста числа допофисов замедлился, за июль число допофисов выросло всего на 5 единиц, тогда как за июнь их число выросло на 34 единицы. В июле 2 допофиса открылось в ДНР, 3 – в ЛНР. В Запорожской и Херсонской областях число допофисов не изменилось", - добавил Осадчий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки