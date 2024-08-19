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В России изобрели банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов
В России изобрели банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов - 19.08.2024, ПРАЙМ
В России изобрели банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов
Банкомат для дистанционного обслуживания клиентов разработали в России, он оснащен паспортным сканером с искусственным интеллектом, который проверяет... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T08:22+0300
2024-08-19T08:22+0300
2024-08-19T08:23+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Банкомат для дистанционного обслуживания клиентов разработали в России, он оснащен паспортным сканером с искусственным интеллектом, который проверяет подлинность документов, рассказал РИА Новости генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. "BFS (компания "Банковские и Финансовые Системы" - ред.) внедрил модуль искусственного интеллекта Smart Engines по проверке подлинности документов в свой банкомат. В данном продукте искусственный интеллект играет главенствующую роль, решая задачу, с которой не всегда справляется даже человек. ИИ, не испытывая каких-либо затруднений, непрерывно распознает документы, автоматизирует ввод данных из них и попутно обеспечивает высококачественную проверку подлинности по нескольким десяткам параметров. Система работает с нечеловеческим спокойствием и точностью, не уставая, не отвлекаясь и не давая ввести себя в заблуждение", - рассказал Арлазаров. Модель банкомата, в которую встроены паспортный сканер и технология ИИ, называется "цифровой офис" - с его помощью можно получить доступ к большинству банковских продуктов и сервисов дистанционно. Например, пройти идентификацию, открыть счет, оформить и получить банковскую карту без посещения отделения или личной встречи с представителем банка. Алгоритмы искусственного интеллекта выявляют более 60 признаков фальсификаций паспорта РФ в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом, инфракрасном. Система проверяет элементы защиты бланка документа - флуоресцентные волокна и чернила, полиграфическую бумагу, также она обнаруживает механические вмешательства в сам документ, включая переклейку фото и другие манипуляции с данными. "При участии наших партнеров Smart Engines и "Интек" мы создали новый уникальный формат дистанционного банковского обслуживания – цифровой офис. Наше решение может значительно расширить географию присутствия банков, улучшить доступность финансовых сервисов и клиентский опыт", – прокомментировал технический директор BFS Артём Круковец.
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россия, банкоматы, ии, дистанционное обслуживание
РОССИЯ, Банкоматы, ИИ, дистанционное обслуживание
В России изобрели банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов
Smart Engines: банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания разработали в РФ
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Банкомат для дистанционного обслуживания клиентов разработали в России, он оснащен паспортным сканером с искусственным интеллектом, который проверяет подлинность документов, рассказал РИА Новости генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
"BFS (компания "Банковские и Финансовые Системы" - ред.) внедрил модуль искусственного интеллекта Smart Engines по проверке подлинности документов в свой банкомат. В данном продукте искусственный интеллект играет главенствующую роль, решая задачу, с которой не всегда справляется даже человек. ИИ, не испытывая каких-либо затруднений, непрерывно распознает документы, автоматизирует ввод данных из них и попутно обеспечивает высококачественную проверку подлинности по нескольким десяткам параметров. Система работает с нечеловеческим спокойствием и точностью, не уставая, не отвлекаясь и не давая ввести себя в заблуждение", - рассказал Арлазаров.
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Модель банкомата, в которую встроены паспортный сканер и технология ИИ, называется "цифровой офис" - с его помощью можно получить доступ к большинству банковских продуктов и сервисов дистанционно. Например, пройти идентификацию, открыть счет, оформить и получить банковскую карту без посещения отделения или личной встречи с представителем банка.
Алгоритмы искусственного интеллекта выявляют более 60 признаков фальсификаций паспорта РФ в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом, инфракрасном. Система проверяет элементы защиты бланка документа - флуоресцентные волокна и чернила, полиграфическую бумагу, также она обнаруживает механические вмешательства в сам документ, включая переклейку фото и другие манипуляции с данными.
"При участии наших партнеров Smart Engines и "Интек" мы создали новый уникальный формат дистанционного банковского обслуживания – цифровой офис. Наше решение может значительно расширить географию присутствия банков, улучшить доступность финансовых сервисов и клиентский опыт", – прокомментировал технический директор BFS Артём Круковец.