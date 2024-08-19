Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России изобрели банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240819/bankomat-850968267.html
В России изобрели банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов
В России изобрели банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов - 19.08.2024, ПРАЙМ
В России изобрели банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов
Банкомат для дистанционного обслуживания клиентов разработали в России, он оснащен паспортным сканером с искусственным интеллектом, который проверяет... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T08:22+0300
2024-08-19T08:23+0300
россия
банкоматы
ии
дистанционное обслуживание
https://cdnn.1prime.ru/img/82913/99/829139964_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_02bc0274db930264a8621d56fc239e42.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Банкомат для дистанционного обслуживания клиентов разработали в России, он оснащен паспортным сканером с искусственным интеллектом, который проверяет подлинность документов, рассказал РИА Новости генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. "BFS (компания "Банковские и Финансовые Системы" - ред.) внедрил модуль искусственного интеллекта Smart Engines по проверке подлинности документов в свой банкомат. В данном продукте искусственный интеллект играет главенствующую роль, решая задачу, с которой не всегда справляется даже человек. ИИ, не испытывая каких-либо затруднений, непрерывно распознает документы, автоматизирует ввод данных из них и попутно обеспечивает высококачественную проверку подлинности по нескольким десяткам параметров. Система работает с нечеловеческим спокойствием и точностью, не уставая, не отвлекаясь и не давая ввести себя в заблуждение", - рассказал Арлазаров. Модель банкомата, в которую встроены паспортный сканер и технология ИИ, называется "цифровой офис" - с его помощью можно получить доступ к большинству банковских продуктов и сервисов дистанционно. Например, пройти идентификацию, открыть счет, оформить и получить банковскую карту без посещения отделения или личной встречи с представителем банка. Алгоритмы искусственного интеллекта выявляют более 60 признаков фальсификаций паспорта РФ в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом, инфракрасном. Система проверяет элементы защиты бланка документа - флуоресцентные волокна и чернила, полиграфическую бумагу, также она обнаруживает механические вмешательства в сам документ, включая переклейку фото и другие манипуляции с данными. "При участии наших партнеров Smart Engines и "Интек" мы создали новый уникальный формат дистанционного банковского обслуживания – цифровой офис. Наше решение может значительно расширить географию присутствия банков, улучшить доступность финансовых сервисов и клиентский опыт", – прокомментировал технический директор BFS Артём Круковец.
https://1prime.ru/20240606/donetsk-848918660.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82913/99/829139964_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e51b6b7f7abfc13fa077ceb1d37aaeee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банкоматы, ии, дистанционное обслуживание
РОССИЯ, Банкоматы, ИИ, дистанционное обслуживание
08:22 19.08.2024 (обновлено: 08:23 19.08.2024)
 
В России изобрели банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов

Smart Engines: банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания разработали в РФ

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБанковская карта
Банковская карта - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Банкомат для дистанционного обслуживания клиентов разработали в России, он оснащен паспортным сканером с искусственным интеллектом, который проверяет подлинность документов, рассказал РИА Новости генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
"BFS (компания "Банковские и Финансовые Системы" - ред.) внедрил модуль искусственного интеллекта Smart Engines по проверке подлинности документов в свой банкомат. В данном продукте искусственный интеллект играет главенствующую роль, решая задачу, с которой не всегда справляется даже человек. ИИ, не испытывая каких-либо затруднений, непрерывно распознает документы, автоматизирует ввод данных из них и попутно обеспечивает высококачественную проверку подлинности по нескольким десяткам параметров. Система работает с нечеловеческим спокойствием и точностью, не уставая, не отвлекаясь и не давая ввести себя в заблуждение", - рассказал Арлазаров.
Люди у банкоматов в отделении Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
В Донецке появились первые банкоматы "Сбера"
6 июня, 15:43
Модель банкомата, в которую встроены паспортный сканер и технология ИИ, называется "цифровой офис" - с его помощью можно получить доступ к большинству банковских продуктов и сервисов дистанционно. Например, пройти идентификацию, открыть счет, оформить и получить банковскую карту без посещения отделения или личной встречи с представителем банка.
Алгоритмы искусственного интеллекта выявляют более 60 признаков фальсификаций паспорта РФ в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом, инфракрасном. Система проверяет элементы защиты бланка документа - флуоресцентные волокна и чернила, полиграфическую бумагу, также она обнаруживает механические вмешательства в сам документ, включая переклейку фото и другие манипуляции с данными.
"При участии наших партнеров Smart Engines и "Интек" мы создали новый уникальный формат дистанционного банковского обслуживания – цифровой офис. Наше решение может значительно расширить географию присутствия банков, улучшить доступность финансовых сервисов и клиентский опыт", – прокомментировал технический директор BFS Артём Круковец.
 
РОССИЯБанкоматыИИдистанционное обслуживание
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала