https://1prime.ru/20240819/bayden-850969382.html

Байден оставляет после себя печальное наследие, пишет СМИ

Байден оставляет после себя печальное наследие, пишет СМИ - 19.08.2024, ПРАЙМ

Байден оставляет после себя печальное наследие, пишет СМИ

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, который покинет пост после осенних президентских выборов, оставит после себя печальное наследие. Об этом... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T09:19+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, который покинет пост после осенних президентских выборов, оставит после себя печальное наследие. Об этом написала редакционная коллегия издания Wall Street Journal.Согласно статье, действия Байдена на посту президента могли принести больше плодов, если бы он выполнял свои предвыборные обещания, а не вел себя эгоистично. В этой связи, по словам журналистов, большое количество американцев считают президента неудачником.Тем не менее, что касается внешнеполитического наследия Байдена, то оно раскроется только тогда, когда станут понятными исходы украинского и ближневосточного конфликтов. Однако, по словам авторов статьи, уже ясно, что его "позорный уход" из Афганистана был признаком национальной слабости, которая воодушевила противников США по всему миру.21 июля, действующий президент США заявил о том, что выходит из президентской гонки и не будет представлять Демократическую партию на выборах, которые состоятся в ноябре этого года. Политик заявил, что такое решение он принял в интересах своей партии и страны. Он также подчеркнул, что не намерен покидать президентский пост до конца своего срока.Джо Байден поддержал вице-президента США Камалу Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии. Дональд Трамп, представляющей Республиканскую партию, неоднократно заявлял, что Харрис не представляет для него угрозы.

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