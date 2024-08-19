https://1prime.ru/20240819/belgee-850988736.html
В России открылись первые дилерские центры Belgee
В России открылись первые дилерские центры Belgee - 19.08.2024, ПРАЙМ
В России открылись первые дилерские центры Belgee
В России открылись 33 дилерских центра белорусского автопроизводителя Belgee, сообщает издание "Quto". | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:50+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. В России открылись 33 дилерских центра белорусского автопроизводителя Belgee, сообщает издание "Quto".На первом этапе в России начали свою работу лишь 33 салона, однако в будущем их количество увеличится. До конца текущего года запланировано открытие еще более 80 точек. Дилерские центры белорусского бренда можно посетить в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Екатеринбурге, Омске, Саратове, Оренбурге и других городах страны.На официальном сайте марки отмечается, что салоны отвечают высоким стандартам обслуживания. Между странами налажена цепочка поставок автомобилей, дилеры предоставляют полный пакет страхования покупки.Линейка бренда известна своими кроссоверами X50 и X70.
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авторынок рф, импорт автомобилей
авторынок РФ, импорт автомобилей
В России открылись первые дилерские центры Belgee
Белорусский производитель официально объявил о запуске сети шоурумов
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.
В России открылись 33 дилерских центра белорусского автопроизводителя Belgee, сообщает издание "Quto"
.
На первом этапе в России начали свою работу лишь 33 салона, однако в будущем их количество увеличится. До конца текущего года запланировано открытие еще более 80 точек. Дилерские центры белорусского бренда можно посетить в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Екатеринбурге, Омске, Саратове, Оренбурге и других городах страны.
На официальном сайте марки отмечается, что салоны отвечают высоким стандартам обслуживания. Между странами налажена цепочка поставок автомобилей, дилеры предоставляют полный пакет страхования покупки.
Линейка бренда известна своими кроссоверами X50 и X70.
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