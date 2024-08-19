Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России открылись первые дилерские центры Belgee - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240819/belgee-850988736.html
В России открылись первые дилерские центры Belgee
В России открылись первые дилерские центры Belgee - 19.08.2024, ПРАЙМ
В России открылись первые дилерские центры Belgee
В России открылись 33 дилерских центра белорусского автопроизводителя Belgee, сообщает издание "Quto". | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:50+0300
2024-08-19T17:50+0300
авторынок рф
импорт автомобилей
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849186963_0:250:3197:2048_1920x0_80_0_0_86f0440d35da3ba1f3bdc93c9ca6d7c7.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. В России открылись 33 дилерских центра белорусского автопроизводителя Belgee, сообщает издание "Quto".На первом этапе в России начали свою работу лишь 33 салона, однако в будущем их количество увеличится. До конца текущего года запланировано открытие еще более 80 точек. Дилерские центры белорусского бренда можно посетить в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Екатеринбурге, Омске, Саратове, Оренбурге и других городах страны.На официальном сайте марки отмечается, что салоны отвечают высоким стандартам обслуживания. Между странами налажена цепочка поставок автомобилей, дилеры предоставляют полный пакет страхования покупки.Линейка бренда известна своими кроссоверами X50 и X70.
https://1prime.ru/20240819/kompanii-850984755.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849186963_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12c3b020c0c91cfd3b9664091a7c928f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авторынок рф, импорт автомобилей
авторынок РФ, импорт автомобилей
17:50 19.08.2024
 
В России открылись первые дилерские центры Belgee

Белорусский производитель официально объявил о запуске сети шоурумов

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей Geely на заводе BelGee в Минской области
Производство автомобилей Geely на заводе BelGee в Минской области - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. В России открылись 33 дилерских центра белорусского автопроизводителя Belgee, сообщает издание "Quto".
На первом этапе в России начали свою работу лишь 33 салона, однако в будущем их количество увеличится. До конца текущего года запланировано открытие еще более 80 точек. Дилерские центры белорусского бренда можно посетить в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Екатеринбурге, Омске, Саратове, Оренбурге и других городах страны.
На официальном сайте марки отмечается, что салоны отвечают высоким стандартам обслуживания. Между странами налажена цепочка поставок автомобилей, дилеры предоставляют полный пакет страхования покупки.
Линейка бренда известна своими кроссоверами X50 и X70.
Бизнес, финансы
Пустили корни в России: "безнравственные" компании встревожили Запад
16:40
 
авторынок РФимпорт автомобилей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала