https://1prime.ru/20240819/belgee-850988736.html

В России открылись первые дилерские центры Belgee

В России открылись первые дилерские центры Belgee - 19.08.2024, ПРАЙМ

В России открылись первые дилерские центры Belgee

В России открылись 33 дилерских центра белорусского автопроизводителя Belgee, сообщает издание "Quto". | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T17:50+0300

2024-08-19T17:50+0300

2024-08-19T17:50+0300

авторынок рф

импорт автомобилей

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849186963_0:250:3197:2048_1920x0_80_0_0_86f0440d35da3ba1f3bdc93c9ca6d7c7.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. В России открылись 33 дилерских центра белорусского автопроизводителя Belgee, сообщает издание "Quto".На первом этапе в России начали свою работу лишь 33 салона, однако в будущем их количество увеличится. До конца текущего года запланировано открытие еще более 80 точек. Дилерские центры белорусского бренда можно посетить в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Екатеринбурге, Омске, Саратове, Оренбурге и других городах страны.На официальном сайте марки отмечается, что салоны отвечают высоким стандартам обслуживания. Между странами налажена цепочка поставок автомобилей, дилеры предоставляют полный пакет страхования покупки.Линейка бренда известна своими кроссоверами X50 и X70.

https://1prime.ru/20240819/kompanii-850984755.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авторынок рф, импорт автомобилей