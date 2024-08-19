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Школьные автобусы в Белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ
Школьные автобусы в Белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ - 19.08.2024, ПРАЙМ
Школьные автобусы в Белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ
В приграничных районах Белгородской области рассматривают возможность оснащения школьных автобусов средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T21:28+0300
2024-08-19T21:28+0300
2024-08-19T21:28+0300
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.В приграничных районах Белгородской области рассматривают возможность оснащения школьных автобусов средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он заявил, что поступают вопросы от жителей, будут ли школьные автобусы оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что будут, однако необходимо учитывать возможность движения такого транспорта в ряде районов. В настоящее время в Белгородской области много сел, где движение большегрузного транспорта недопустимо.Вячеслав Гладков подчеркнул, что вопрос оснащения школьных автобусов радиоэлектронными блоками (РЭБ) следует обсуждать с представителями Министерства обороны, Пограничной службы и Росгвардии. Только после этого можно будет принять взвешенное решение по данному вопросу.
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россия, белгород, школьный автобус
РОССИЯ, БЕЛГОРОД, школьный автобус
Школьные автобусы в Белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ
Гладков: школьные автобусы в белгородском приграничье могут оснастить РЭБ
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.В приграничных районах Белгородской области рассматривают возможность оснащения школьных автобусов средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он заявил, что поступают вопросы от жителей, будут ли школьные автобусы оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что будут, однако необходимо учитывать возможность движения такого транспорта в ряде районов. В настоящее время в Белгородской области много сел, где движение большегрузного транспорта недопустимо.
Вячеслав Гладков подчеркнул, что вопрос оснащения школьных автобусов радиоэлектронными блоками (РЭБ) следует обсуждать с представителями Министерства обороны, Пограничной службы и Росгвардии. Только после этого можно будет принять взвешенное решение по данному вопросу.
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