https://1prime.ru/20240819/belgorod-850991546.html

Школьные автобусы в Белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ

Школьные автобусы в Белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ - 19.08.2024, ПРАЙМ

Школьные автобусы в Белгородском приграничье могут оснастить средствами РЭБ

В приграничных районах Белгородской области рассматривают возможность оснащения школьных автобусов средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T21:28+0300

2024-08-19T21:28+0300

2024-08-19T21:28+0300

россия

белгород

школьный автобус

https://cdnn.1prime.ru/img/84307/82/843078274_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_89038760f5f0917d6450f7dbf4e07d8d.jpg

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.В приграничных районах Белгородской области рассматривают возможность оснащения школьных автобусов средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он заявил, что поступают вопросы от жителей, будут ли школьные автобусы оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что будут, однако необходимо учитывать возможность движения такого транспорта в ряде районов. В настоящее время в Белгородской области много сел, где движение большегрузного транспорта недопустимо.Вячеслав Гладков подчеркнул, что вопрос оснащения школьных автобусов радиоэлектронными блоками (РЭБ) следует обсуждать с представителями Министерства обороны, Пограничной службы и Росгвардии. Только после этого можно будет принять взвешенное решение по данному вопросу.

https://1prime.ru/20240723/terakt-850350343.html

белгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белгород, школьный автобус