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Flydubai отменила ввод новых маршрутов из-за задержек с поставками Boeing - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Flydubai отменила ввод новых маршрутов из-за задержек с поставками Boeing
Flydubai отменила ввод новых маршрутов из-за задержек с поставками Boeing - 19.08.2024, ПРАЙМ
Flydubai отменила ввод новых маршрутов из-за задержек с поставками Boeing
Эмиратская бюджетная авиакомпания Flydubai была вынуждена отменить планы по расширению маршрутной сети до конца текущего года из-за задержек с поставками... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T22:32+0300
2024-08-19T22:32+0300
экономика
flydubai
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ДУБАЙ, 19 авг — ПРАЙМ. Эмиратская бюджетная авиакомпания Flydubai была вынуждена отменить планы по расширению маршрутной сети до конца текущего года из-за задержек с поставками самолетов Boeing. Как сообщает эмиратское издание The National со ссылкой на генерального директора Flydubai Гейса аль-Гейса, в частности авиакомпания была вынуждена отменить ранее анонсированное на октябрь начало полетов в Ригу, Вильнюс и Таллинн. "К сожалению, в этом году не будет запущено никаких новых маршрутов", — заявил генеральный директор Flydubai. В июле Boeing уведомил авиакомпанию Flydubai, что до конца года она не получит новых самолетов Boeing 737 MAX за исключением четырех, которые были ранее в 2024 году. Изначально планировалось, что Flydubai получит в текущем году 12 самолетов, включая четыре, которые не были поставлены в 2023 году. Флот бюджетной авиакомпании Flydubai состоит из 88 самолетов Boeing 737, в том числе 29 самолетов Boeing 737-800 и 59 самолетов Boeing 737 MAX. Более 125 самолетов Boeing 737 MAX должны быть поставлены в течение следующего десятилетия.
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flydubai
Экономика, Flydubai
22:32 19.08.2024
 
Flydubai отменила ввод новых маршрутов из-за задержек с поставками Boeing

Flydubai отменила ввод новые маршруты из-за задержек с поставками Boeing

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Flydubai
Самолет авиакомпании Flydubai - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ДУБАЙ, 19 авг ПРАЙМ. Эмиратская бюджетная авиакомпания Flydubai была вынуждена отменить планы по расширению маршрутной сети до конца текущего года из-за задержек с поставками самолетов Boeing.
Как сообщает эмиратское издание The National со ссылкой на генерального директора Flydubai Гейса аль-Гейса, в частности авиакомпания была вынуждена отменить ранее анонсированное на октябрь начало полетов в Ригу, Вильнюс и Таллинн.
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"К сожалению, в этом году не будет запущено никаких новых маршрутов", — заявил генеральный директор Flydubai.
В июле Boeing уведомил авиакомпанию Flydubai, что до конца года она не получит новых самолетов Boeing 737 MAX за исключением четырех, которые были ранее в 2024 году. Изначально планировалось, что Flydubai получит в текущем году 12 самолетов, включая четыре, которые не были поставлены в 2023 году.
Флот бюджетной авиакомпании Flydubai состоит из 88 самолетов Boeing 737, в том числе 29 самолетов Boeing 737-800 и 59 самолетов Boeing 737 MAX. Более 125 самолетов Boeing 737 MAX должны быть поставлены в течение следующего десятилетия.
 
ЭкономикаFlydubai
 
 
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