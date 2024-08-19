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Чернышенко назвал число дополнительных бюджетных мест в российских вузах

Чернышенко назвал число дополнительных бюджетных мест в российских вузах - 19.08.2024, ПРАЙМ

Чернышенко назвал число дополнительных бюджетных мест в российских вузах

Российские образовательные учреждения расширили число бюджетных мест: 5800 выпускников смогут претендовать на дополнительный прием, который завершится 29... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T10:34+0300

2024-08-19T10:34+0300

2024-08-19T10:34+0300

образование

университеты

минобрнауки

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российские образовательные учреждения расширили число бюджетных мест: 5800 выпускников смогут претендовать на дополнительный прием, который завершится 29 августа, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее стало известно, что многие высшие учебные заведения России уже завершили набор на бюджетные места. В Минобрнауки также сообщили, что предварительно кампании по приему абитуриентов в этом году показали более высокие результаты, чем прошлогодние.Всего в 2024 году, как сообщает Минобрнауки РФ, реализовано более 621 тысячи бюджетных мест, 73% из них распределены в регионы страны. Наибольшее количество выделено вузам Республики Татарстан (23 083 места), Свердловской области (19 728 мест) и Ростовской области (18 352 места). Университеты новых регионов РФ получили 29 304 места. Больше всего бюджетных квот получили такие направления, как образование и педагогические науки (4849), информатика и вычислительная техника (1437), а также сельское, лесное и рыбное хозяйство (1293).

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образование, университеты, минобрнауки