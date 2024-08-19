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Дания разрешила ВСУ наносить удары по России своим оружием
Дания разрешила ВСУ наносить удары по России своим оружием - 19.08.2024, ПРАЙМ
Дания разрешила ВСУ наносить удары по России своим оружием
Украинские военные могут использовать переданное Данией вооружение для ударов по территории России, заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:01+0300
2024-08-19T17:01+0300
2024-08-19T17:01+0300
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Украинские военные могут использовать переданное Данией вооружение для ударов по территории России, заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.Глава МИД Дании сообщил, что если наносить удары по инфраструктуре или военным объектам противника в рамках вторжения на его территорию, это вполне соответствует правилам войны. По его словам, нельзя устанавливать такое ограничение, согласно которому вооружение Дании может использоваться только на территории Украины.Расмуссен считает, что "самооборона" может включать в себя проникновение на территорию противника. Глава датского МИД также отметил, что использование датского оружия на территории России соответствует правилам.Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии стран НАТО и спецслужб Запада. По его словам, "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов".По словам посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, нападение Украины на Курскую область показало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты своих территорий, а для проведения террористических актов.
https://1prime.ru/20240819/spetsoperatsiya-850982253.html
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дания, украина, вооружение, всу, россия
Вооружения, ДАНИЯ, УКРАИНА, вооружение, ВСУ, РОССИЯ
Дания разрешила ВСУ наносить удары по России своим оружием
Глава МИД Дании Расмуссен: ВСУ вправе бить по России датским оружием
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Украинские военные могут использовать переданное Данией вооружение для ударов по территории России, заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
Глава МИД Дании сообщил, что если наносить удары по инфраструктуре или военным объектам противника в рамках вторжения на его территорию, это вполне соответствует правилам войны. По его словам, нельзя устанавливать такое ограничение, согласно которому вооружение Дании может использоваться только на территории Украины.
"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе
Расмуссен считает, что "самооборона" может включать в себя проникновение на территорию противника. Глава датского МИД также отметил, что использование датского оружия на территории России соответствует правилам.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии стран НАТО и спецслужб Запада. По его словам, "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов".
По словам посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, нападение Украины на Курскую область показало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты своих территорий, а для проведения террористических актов.