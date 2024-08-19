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Суд рассмотрит спор преемника Danone в России с ФНС

Суд рассмотрит спор преемника Danone в России с ФНС - 19.08.2024, ПРАЙМ

Суд рассмотрит спор преемника Danone в России с ФНС

Арбитражный суд Москвы назначил на 16 сентября основные слушания по заявлению АО "Эйч энд Эн", бывшего российского подразделения крупного французского... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T11:13+0300

2024-08-19T11:13+0300

2024-08-19T11:13+0300

россия

суд

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фнс

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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 сентября основные слушания по заявлению АО "Эйч энд Эн", бывшего российского подразделения крупного французского производителя молочной продукции Danone, в котором компания оспаривает доначисление ей более 836 миллионов рублей налогов, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявитель просит признать незаконным решение межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 от 15 января 2024 года в части доначисления налога с доходов, полученных иностранной организацией в виде дивидендов от источников в РФ, за 2021 год в размере около 742 миллионов рублей; налога с доходов, полученных иностранной организацией в качестве вознаграждения за услуги и переквалифицированных в дивиденды от источников в РФ в размере более 41 миллиона рублей за 2020 год и около 53 миллионов рублей за 2021 год. Кроме того, АО "Эйч энд Эн" оспаривает соответствующие суммы пени и штрафов. Danone присутствовал в РФ с 1992 года. В октябре 2022 года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля французской компании в АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре российская "дочка" Danone была переименована в "Эйч энд Эн" (англоязычная версия названия – Heаlth & Nutrition (H&N). В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производил продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.

https://1prime.ru/20240517/danone-848292029.html

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россия, суд, danone, фнс