https://1prime.ru/20240819/dividendy-850972657.html
Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за первое полугодие - 19.08.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры "Мегафона" на общем собрании приняли решение направить на дивиденды по итогам первого полугодия 15 миллиардов рублей, 24,2 рубля на акцию, сообщила... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T10:58+0300
2024-08-19T10:58+0300
2024-08-19T10:58+0300
мегафон
дивиденды
https://cdnn.1prime.ru/img/84222/91/842229100_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f346bf72e36a246468336ec41b081ee5.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Акционеры "Мегафона" на общем собрании приняли решение направить на дивиденды по итогам первого полугодия 15 миллиардов рублей, 24,2 рубля на акцию, сообщила компания. "Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам первого полугодия 2024 года в размере 24 (Двадцати четырех) рублей 20 (Двадцати) копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях", - говорится в сообщении. "Чистую прибыль Общества, полученную по результатам первого полугодия 2024 года, в размере 15 004 000 000 (Пятнадцати миллиардов четырех миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года", - отмечается там же. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям, назначено 27 августа. Ранее, в июле, совет директоров "Мегафона" рекомендовал направить на дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года 15 миллиардов рублей. "Мегафон" - крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".
https://1prime.ru/20240819/vtb-850971208.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84222/91/842229100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_be70d5276e6717f704453d87e02a4999.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мегафон, дивиденды
Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за первое полугодие в 15 млрд рублей
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Акционеры "Мегафона" на общем собрании приняли решение направить на дивиденды по итогам первого полугодия 15 миллиардов рублей, 24,2 рубля на акцию, сообщила компания.
"Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам первого полугодия 2024 года в размере 24 (Двадцати четырех) рублей 20 (Двадцати) копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях", - говорится в сообщении.
"Чистую прибыль Общества, полученную по результатам первого полугодия 2024 года, в размере 15 004 000 000 (Пятнадцати миллиардов четырех миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года", - отмечается там же.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям, назначено 27 августа.
ВТБ оценил рост портфеля рублевых пассивов
Ранее, в июле, совет директоров "Мегафона" рекомендовал направить на дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года 15 миллиардов рублей.
"Мегафон" - крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".