В российской экономике начался масштабный переток средств

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Глобально в России сейчас наблюдается замедление экономики: кредиты стали невыгодными из-за высокой ставки. Прибыль компаний, чья деятельность нацелена на внутренний спрос, будет также замедляться, поскольку этот самый спрос падает по сравнению с 2023 годом.Компании строительной отрасли, основной сферой деятельности которых является жилой сектор, также начнут замедляться из-за поднятия ставки ЦБ. Подорожания кредитов следует ждать как самим игрокам, так и потребителям. Спрос снизит и отмена льготной ипотеки. Таким образом, строительный сектор по итогам года явно будет не в фаворе.Но, как известно, если в одном месте убыло, в другом непременно прибудет. Средства с бюджетов и депозитов населения из сектора недвижимости сейчас перемещаются в сферы, где превалирует госуправление заказами. Ввиду этого начнут расти акции компаний машиностроения и металлообработки — самые большие бюджетные заказы поступают именно в эти отрасли. Однако игроков в ней не так много. IT-сектор и те, кто занимает освободившийся вакуум после ухода иностранных поставщиков услуг и продукции, также будут расти благодаря большому количеству бюджетных заказов.Что касается нефтегазовой отрасли, то она находится под давлением санкций, усиление которых сопровождается снижением спроса и падением цен на энергоносители. Однако слабый рубль и смягчение требований по возврату валютной выручки помогают компенсировать эти негативные факторы.Иными словами, рост рынка возможен, но зависит он сейчас от самих игроков и покупателей. От последних - особенно. Важно, готовы ли они к покупкам и есть ли у них избыточные средства для вложений. Пока особых устремлений в эту сторону не просматривается. У населения не так много альтернатив для вложений - в банк, на биржу, в потребительский рынок, либо в валюту. С учетом текущего уровня банковских ставок и ожиданий их сохранения как минимум в первой половине следующего года многие выбирают первый вариант. В результате банковский сектор продолжит получать прибыль за счет увеличения спредов и дополнительных услуг.В целом, конечно, у фондового рынка есть шанс на рост, так как за падением может последовать разворот. Вероятность роста повысится, если внутри страны увеличится денежная масса, а ее большая часть придет населению или профучастникам. Боюсь, что не обойтись без ослабления рубля и повышения цены на нефть.Что касается вложений на низком рынке, то интересны некоторые компании нефтегазового сектора и банковский сектора. Также стоит присмотреться к машиностроению, металлообработке и сфере IT.Автор - Игорь Исаев, руководитель аналитического центра брокера Mind Money (ex “Церих”)
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Глобально в России сейчас наблюдается замедление экономики: кредиты стали невыгодными из-за высокой ставки. Прибыль компаний, чья деятельность нацелена на внутренний спрос, будет также замедляться, поскольку этот самый спрос падает по сравнению с 2023 годом.
Компании строительной отрасли, основной сферой деятельности которых является жилой сектор, также начнут замедляться из-за поднятия ставки ЦБ. Подорожания кредитов следует ждать как самим игрокам, так и потребителям. Спрос снизит и отмена льготной ипотеки. Таким образом, строительный сектор по итогам года явно будет не в фаворе.
Но, как известно, если в одном месте убыло, в другом непременно прибудет. Средства с бюджетов и депозитов населения из сектора недвижимости сейчас перемещаются в сферы, где превалирует госуправление заказами. Ввиду этого начнут расти акции компаний машиностроения и металлообработки — самые большие бюджетные заказы поступают именно в эти отрасли. Однако игроков в ней не так много. IT-сектор и те, кто занимает освободившийся вакуум после ухода иностранных поставщиков услуг и продукции, также будут расти благодаря большому количеству бюджетных заказов.
Что касается нефтегазовой отрасли, то она находится под давлением санкций, усиление которых сопровождается снижением спроса и падением цен на энергоносители. Однако слабый рубль и смягчение требований по возврату валютной выручки помогают компенсировать эти негативные факторы.
Иными словами, рост рынка возможен, но зависит он сейчас от самих игроков и покупателей. От последних - особенно. Важно, готовы ли они к покупкам и есть ли у них избыточные средства для вложений. Пока особых устремлений в эту сторону не просматривается. У населения не так много альтернатив для вложений - в банк, на биржу, в потребительский рынок, либо в валюту. С учетом текущего уровня банковских ставок и ожиданий их сохранения как минимум в первой половине следующего года многие выбирают первый вариант. В результате банковский сектор продолжит получать прибыль за счет увеличения спредов и дополнительных услуг.
В целом, конечно, у фондового рынка есть шанс на рост, так как за падением может последовать разворот. Вероятность роста повысится, если внутри страны увеличится денежная масса, а ее большая часть придет населению или профучастникам. Боюсь, что не обойтись без ослабления рубля и повышения цены на нефть.
Что касается вложений на низком рынке, то интересны некоторые компании нефтегазового сектора и банковский сектора. Также стоит присмотреться к машиностроению, металлообработке и сфере IT.
Автор - Игорь Исаев, руководитель аналитического центра брокера Mind Money (ex “Церих”)
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