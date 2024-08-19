https://1prime.ru/20240819/elektrichestvo-850985527.html
В Германии куница оставила без света десятки тысяч человек
В Германии куница оставила без света десятки тысяч человек - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Германии куница оставила без света десятки тысяч человек
Куница оставила без электричества десятки тысяч граждан городов Людвигсбург и Корнвестхайм в Германии, рассказал интернет-портал SWR. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:54+0300
2024-08-19T16:54+0300
2024-08-19T16:54+0300
германия
электричество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847257097_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_d866a941fb4403ea9a598a856660bafc.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Куница оставила без электричества десятки тысяч граждан городов Людвигсбург и Корнвестхайм в Германии, рассказал интернет-портал SWR.Отмечается, что зверек перегрыз провода в трансформаторе электроподстанции примерно в 4.30 утра и оставила немцев без света на три часа. Электроснабжение было восстановлено к 7.15."Причину тоже нашли: по данным коммунальных служб Людвигсбурга, причиной отключения электричества стала куница", - пишет SWR.Кроме того, по данным портала, "преступница" также спровоцировала отключение светофоров и обесточила вокзал. Население Людвигсбурга насчитывает около 100 тысяч человек, а Корнвестхайма - свыше 30 тысяч человек.
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847257097_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_e3940153b95cd5baf3797e4d424bc185.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, электричество
В Германии куница оставила без света десятки тысяч человек
SWR: в Людвигсбурге и Корнвестхайме произошло отключение света из-за куницы
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.
Куница оставила без электричества десятки тысяч граждан городов Людвигсбург и Корнвестхайм в Германии, рассказал
интернет-портал SWR.
Отмечается, что зверек перегрыз провода в трансформаторе электроподстанции примерно в 4.30 утра и оставила немцев без света на три часа. Электроснабжение было восстановлено к 7.15.
"Причину тоже нашли: по данным коммунальных служб Людвигсбурга, причиной отключения электричества стала куница", - пишет SWR.
Кроме того, по данным портала, "преступница" также спровоцировала отключение светофоров и обесточила вокзал. Население Людвигсбурга насчитывает около 100 тысяч человек, а Корнвестхайма - свыше 30 тысяч человек.