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В Германии куница оставила без света десятки тысяч человек

В Германии куница оставила без света десятки тысяч человек - 19.08.2024, ПРАЙМ

В Германии куница оставила без света десятки тысяч человек

Куница оставила без электричества десятки тысяч граждан городов Людвигсбург и Корнвестхайм в Германии, рассказал интернет-портал SWR. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T16:54+0300

2024-08-19T16:54+0300

2024-08-19T16:54+0300

германия

электричество

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Куница оставила без электричества десятки тысяч граждан городов Людвигсбург и Корнвестхайм в Германии, рассказал интернет-портал SWR.Отмечается, что зверек перегрыз провода в трансформаторе электроподстанции примерно в 4.30 утра и оставила немцев без света на три часа. Электроснабжение было восстановлено к 7.15."Причину тоже нашли: по данным коммунальных служб Людвигсбурга, причиной отключения электричества стала куница", - пишет SWR.Кроме того, по данным портала, "преступница" также спровоцировала отключение светофоров и обесточила вокзал. Население Людвигсбурга насчитывает около 100 тысяч человек, а Корнвестхайма - свыше 30 тысяч человек.

германия

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германия, электричество