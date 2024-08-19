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В Германии куница оставила без света десятки тысяч человек - 19.08.2024, ПРАЙМ
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В Германии куница оставила без света десятки тысяч человек
В Германии куница оставила без света десятки тысяч человек - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Германии куница оставила без света десятки тысяч человек
Куница оставила без электричества десятки тысяч граждан городов Людвигсбург и Корнвестхайм в Германии, рассказал интернет-портал SWR. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:54+0300
2024-08-19T16:54+0300
германия
электричество
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Куница оставила без электричества десятки тысяч граждан городов Людвигсбург и Корнвестхайм в Германии, рассказал интернет-портал SWR.Отмечается, что зверек перегрыз провода в трансформаторе электроподстанции примерно в 4.30 утра и оставила немцев без света на три часа. Электроснабжение было восстановлено к 7.15."Причину тоже нашли: по данным коммунальных служб Людвигсбурга, причиной отключения электричества стала куница", - пишет SWR.Кроме того, по данным портала, "преступница" также спровоцировала отключение светофоров и обесточила вокзал. Население Людвигсбурга насчитывает около 100 тысяч человек, а Корнвестхайма - свыше 30 тысяч человек.
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германия, электричество
ГЕРМАНИЯ, электричество
16:54 19.08.2024
 
В Германии куница оставила без света десятки тысяч человек

SWR: в Людвигсбурге и Корнвестхайме произошло отключение света из-за куницы

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Куница оставила без электричества десятки тысяч граждан городов Людвигсбург и Корнвестхайм в Германии, рассказал интернет-портал SWR.
Отмечается, что зверек перегрыз провода в трансформаторе электроподстанции примерно в 4.30 утра и оставила немцев без света на три часа. Электроснабжение было восстановлено к 7.15.
"Причину тоже нашли: по данным коммунальных служб Людвигсбурга, причиной отключения электричества стала куница", - пишет SWR.
Кроме того, по данным портала, "преступница" также спровоцировала отключение светофоров и обесточила вокзал. Население Людвигсбурга насчитывает около 100 тысяч человек, а Корнвестхайма - свыше 30 тысяч человек.
 
ГЕРМАНИЯэлектричество
 
 
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