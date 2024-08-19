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В России рассказали о совершенствовании финансовых расчетов с Китаем

В России рассказали о совершенствовании финансовых расчетов с Китаем - 19.08.2024, ПРАЙМ

В России рассказали о совершенствовании финансовых расчетов с Китаем

Власти России и Китая работают над модернизацией финансовой инфраструктуры в целях повышения устойчивости и надежности платежей между странами, рассказали в... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T10:26+0300

2024-08-19T10:26+0300

2024-08-19T10:26+0300

россия

китай

михаил мишустин

национальные валюты

международные платежи

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Власти России и Китая работают над модернизацией финансовой инфраструктуры в целях повышения устойчивости и надежности платежей между странами, рассказали в российском правительстве накануне переговоров премьер-министра России Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.Кроме того, в кабмине упомянули, что на данный момент двусторонняя торговля между Россией и Китаем практически полностью осуществляется с использованием национальных валют.21 августа в Москве состоится традиционная встреча глав правительств России и Китая.

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россия, китай, михаил мишустин, национальные валюты, международные платежи