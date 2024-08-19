https://1prime.ru/20240819/finansy-850986741.html

В Минфине КНР рассказали о консенсусах с Россией в финансовой сфере

В Минфине КНР рассказали о консенсусах с Россией в финансовой сфере - 19.08.2024, ПРАЙМ

В Минфине КНР рассказали о консенсусах с Россией в финансовой сфере

Китай и Россия достигли ряда консенсусов в финансовой сфере, сообщило министерство финансов КНР. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T17:09+0300

2024-08-19T17:09+0300

2024-08-19T17:28+0300

россия

китай

минфин

финансовые операции

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ПЕКИН, 19 авг - ПРАЙМ. Китай и Россия достигли ряда консенсусов в финансовой сфере, сообщило министерство финансов КНР. В ведомстве сообщили, что в понедельник в Москве прошел 10-й финансовый диалог России и Китая, на котором сопредседательствовали министр финансов Китая Лань Фоань и министр финансов РФ Антон Силуанов. "Стороны обсудили и достигли ряда консенсусов по таким вопросам, как макроэкономическая обстановка и политика, двустороннее сотрудничество в области финансов и налогообложения, сотрудничество в области финансовых аналитических центров, межрегиональные обмены в области финансов и налогообложения, а также сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, таких как финансовые каналы G20, финансовый механизм БРИКС и многосторонние финансовые учреждения", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Сообщается, что стороны издали совместную декларацию, а также подписали соглашение о сотрудничестве между Китайской академией фискальных наук и Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации.

https://1prime.ru/20240819/finansy-850971489.html

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россия, китай, минфин, финансовые операции