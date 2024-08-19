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Еще одна проблема. В США обеспокоились достижениями российского флота

Еще одна проблема. В США обеспокоились достижениями российского флота - 19.08.2024, ПРАЙМ

Еще одна проблема. В США обеспокоились достижениями российского флота

Соединенные штаты все больше внимания уделяют размерам ВМФ КНР, который в настоящее время уже стал крупнейшим в мире, но, возможно, проблему собой представляет... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T12:45+0300

2024-08-19T12:45+0300

2024-08-19T12:45+0300

вооружения

вмф россии

сша

подводные лодки

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Соединенные штаты все больше внимания уделяют размерам ВМФ КНР, который в настоящее время уже стал крупнейшим в мире, но, возможно, проблему собой представляет не только Пекин, но и Москва, пишет американское издание The National Interest.Как отмечается, в последние годы Россия достигла самодостаточности в судостроении, несмотря на санкции.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ 2024 году ожидается рекордное количество судов для ВМФ России. За последние десять лет он пополнился 40 надводными кораблями и 24 подводными лодками.Так, в состав ВМФ России вошла дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада". Они предназначены для автономных действий и противолодочной обороны, вооружены ракетами "Калибр" и торпедами, экипаж корабля состоит из 35 человек.В ближайшее время также ожидается передача еще одной подлодки этого класса, помимо "Кронштадта".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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вмф россии, сша, подводные лодки