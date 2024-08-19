Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еще одна проблема. В США обеспокоились достижениями российского флота - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240819/flot-850976625.html
Еще одна проблема. В США обеспокоились достижениями российского флота
Еще одна проблема. В США обеспокоились достижениями российского флота - 19.08.2024, ПРАЙМ
Еще одна проблема. В США обеспокоились достижениями российского флота
Соединенные штаты все больше внимания уделяют размерам ВМФ КНР, который в настоящее время уже стал крупнейшим в мире, но, возможно, проблему собой представляет... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T12:45+0300
2024-08-19T12:45+0300
вооружения
вмф россии
сша
подводные лодки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/02/848747146_0:32:3407:1948_1920x0_80_0_0_6f2689ce5d8731881eeef5ffff2f8f9e.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Соединенные штаты все больше внимания уделяют размерам ВМФ КНР, который в настоящее время уже стал крупнейшим в мире, но, возможно, проблему собой представляет не только Пекин, но и Москва, пишет американское издание The National Interest.Как отмечается, в последние годы Россия достигла самодостаточности в судостроении, несмотря на санкции.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ 2024 году ожидается рекордное количество судов для ВМФ России. За последние десять лет он пополнился 40 надводными кораблями и 24 подводными лодками.Так, в состав ВМФ России вошла дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада". Они предназначены для автономных действий и противолодочной обороны, вооружены ракетами "Калибр" и торпедами, экипаж корабля состоит из 35 человек.В ближайшее время также ожидается передача еще одной подлодки этого класса, помимо "Кронштадта".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240814/apl-850868611.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/02/848747146_384:0:3024:1980_1920x0_80_0_0_3f098504b6ca20edb847f1c8e66d6854.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вмф россии, сша, подводные лодки
Вооружения, ВМФ России, США, подводные лодки
12:45 19.08.2024
 
Еще одна проблема. В США обеспокоились достижениями российского флота

TNI: усиление ВМФ России вызывает беспокойство на Западе

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодготовка ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Подготовка ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Соединенные штаты все больше внимания уделяют размерам ВМФ КНР, который в настоящее время уже стал крупнейшим в мире, но, возможно, проблему собой представляет не только Пекин, но и Москва, пишет американское издание The National Interest.
Как отмечается, в последние годы Россия достигла самодостаточности в судостроении, несмотря на санкции.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В 2024 году ожидается рекордное количество судов для ВМФ России. За последние десять лет он пополнился 40 надводными кораблями и 24 подводными лодками.
Волны, море
Названы сроки создания стратегической АПЛ 5-го поколения для ВМФ России
14 августа, 07:24
Так, в состав ВМФ России вошла дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада". Они предназначены для автономных действий и противолодочной обороны, вооружены ракетами "Калибр" и торпедами, экипаж корабля состоит из 35 человек.
В ближайшее время также ожидается передача еще одной подлодки этого класса, помимо "Кронштадта".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВооруженияВМФ РоссииСШАподводные лодки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала