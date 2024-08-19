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В Польше оценили готовность страны к отопительному сезону - 19.08.2024, ПРАЙМ
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В Польше оценили готовность страны к отопительному сезону
В Польше оценили готовность страны к отопительному сезону - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Польше оценили готовность страны к отопительному сезону
Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 95%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T12:09+0300
2024-08-19T12:09+0300
энергетика
польша
газ
газохранилища
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ВАРШАВА, 19 авг - ПРАЙМ. Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 95%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 35 556,2 ГВт.ч, что составляет 95% от всей мощности хранилищ. При этом за прошедшие сутки в польские хранилища было закачано газа на 158,5 ГВт.ч. Выкачка газа из хранилищ на протяжении суток не проводилась. На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна". Самый большой уровень наполнения на данный момент имеет хранилище "Санок" - 98% или 12 733,1 ГВт.ч. Хранилище "Вежховице" заполнено на 94% (13 774,2 ГВт.ч), "Каверна" – на 93% (9 048,9 ГВт.ч). В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь. В отсутствие российских поставок Польша запасает на зиму газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии и через терминал сжиженного газа на Балтике.
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польша, газ, газохранилища
Энергетика, ПОЛЬША, Газ, газохранилища
12:09 19.08.2024
 
В Польше оценили готовность страны к отопительному сезону

Gas Storage Poland: Польша уже заполнила свои хранилища газа на 95%

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАРШАВА, 19 авг - ПРАЙМ. Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 95%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland.
По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 35 556,2 ГВт.ч, что составляет 95% от всей мощности хранилищ.
При этом за прошедшие сутки в польские хранилища было закачано газа на 158,5 ГВт.ч. Выкачка газа из хранилищ на протяжении суток не проводилась.
На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна".
Самый большой уровень наполнения на данный момент имеет хранилище "Санок" - 98% или 12 733,1 ГВт.ч. Хранилище "Вежховице" заполнено на 94% (13 774,2 ГВт.ч), "Каверна" – на 93% (9 048,9 ГВт.ч).
В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь. В отсутствие российских поставок Польша запасает на зиму газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии и через терминал сжиженного газа на Балтике.
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
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ЭнергетикаПОЛЬШАГазгазохранилища
 
 
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