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В МИД назвали ответные меры на изъятие ФРГ недвижимости и ограничение СМИ

В МИД назвали ответные меры на изъятие ФРГ недвижимости и ограничение СМИ - 19.08.2024, ПРАЙМ

В МИД назвали ответные меры на изъятие ФРГ недвижимости и ограничение СМИ

В случае, если власти Германии примут противозаконное решение об изъятии российской собственности в Берлине, Москва ответит адекватными действиями, которые... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T09:15+0300

2024-08-19T09:15+0300

2024-08-19T09:15+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. В случае, если власти Германии примут противозаконное решение об изъятии российской собственности в Берлине, Москва ответит адекватными действиями, которые коснутся недвижимости самой ФРГ, рассказал РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.Ранее региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин заявило о потенциальной продаже российской недвижимости с целью передачи вырученных средств Киеву.Политик, отвечая на вопрос о перспективах подобного сценария, заявил, что “с учётом правового нигилизма, воцарившегося на Западе в последние годы по отношению к имуществу неугодных ему стран, полностью ничего исключать нельзя”. Помимо этого, он предупредил, что ответные меры последуют и на дальнейшее ограничение российских СМИ на территории ФРГ.“В последние месяцы наших журналистов начали выдавливать из страны под различными административно-правовыми предлогами. Мы неоднократно предупреждали МИД ФРГ, в том числе публично, что если эта порочная практика не прекратится, то будут приняты вынужденные ответные меры в отношении представителей немецких СМИ в России”, - подчеркнул он в интервью.Тяпкин уточнил, что немецкое правительство стремится скорее зачистить информационное поле от неугодных медиа, чем сохранить свое присутствие на российской площадке.Российская сторона уже ввела ряд ограничивающих деятельность мер в отношении иностранных СМИ в рамках ответа на санкционное давление Запада. Так, под рестрикции попало 81 издание европейских государств и ряд общеевропейских агентств.

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фрг, мид рф, сми, недвижимость, замороженные российские активы